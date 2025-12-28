Švédov po Slovensku potrápil ďalší súper. O triumfe rozhodli až v tretej tretine

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Švédsko - Švajčiarsko 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly: 1. Nilson (Sahlin Wallenius), 41. V. Björck (Freij, Frondell), 47. Pettersson (Danielsson, Nilson), 60. Pettersson (Stenberg) – 15. Waidacher (Muggli, Ustinkov), 39. Steiner (Muggli)
Švédski hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v A-skupine MS hráčov do 20 rokov.
Po úvodnom triumfe 3:2 nad Slovenskom vyhrali v nedeľu v St. Paul nad Švajčiarmi 4:2. Favorit sa na víťazstvo nadrel, po dvoch tretinách prehrával 1:2, ale tromi gólmi v záverečnom dejstve otočil skóre.
Švédi majú na konte šesť bodov, rovnako ako lídri Američania, domáci však majú lepšie skóre.
Slováci sú s tromi bodmi priebežne tretí, Švajčiari figurujú bez bodu na štvrtej priečke o skóre pred Nemeckom.