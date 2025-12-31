Nováčik nedokázal prekvapiť ani v dôležitom súboji. Zoznam štvrťfinalistov je známy

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Lotyšsko - Dánsko 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)
Góly: 17. Sárts (Osmanis, Ansons), 23. Šmits (Ansons, Murnieks), 35. Sieradzkis (Šmits, Ansons), 37. Macijevskis (Vitols, Naudins), 50. Osmanis (Šmits, Sieradzkis), 60. Ansons (Murnieks) - 32. Larsen (Bundgaard, Petersen), 39. Bundgaard (Larsen, Rundh), 59. Linde (M. Jakobsen, Bundgaard)
Hokejisti Lotyšska sa stali posledným štvrtým istým postupujúcim z B-skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v USA.
- ONLINE: Lotyšsko - Dánsko, MS v hokeji U20 2026 (skupina B)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
V noci na stredu zvíťazili v priamom súboji o štvrťfinále v Minneapolise nad Dánmi 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - Dánsko
Dáni prehrali všetky štyri stretnutia v základnej skupine a čaká ich baráž o udržanie v najvyššej kategórii proti Nemecku.