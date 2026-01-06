Český sen sa rozplynul vo finále. Švédi ustáli záverečný tlak a po dlhých rokoch oslavujú titul

MS v hokeji U20 2026 - finále
Švédsko - Česko 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly: 15. Juustovaara Karlsson (Berglund), 30. Eklund (Berglund, Stenberg), 44. Boumedienne (Stenberg, V. Björck), 60. Stenberg (Eklund, V. Björck) – 58. Jiříček (Fibigr, Nestrašil), 60. Kubiesa (Fibigr, Čihař)
Rozhodcovia: Murray (Kan.), Wuorenheimo – Pekkala (obaja Fín.), LaPointe (Kan.), vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 1:0
Česko: Oršulák - A. Jurajček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man - V. Nestrašil, Sikora, Čihař - Benák, Curran, T. Poletín - Titlbach, Hoch, A. Novotný - J. Klíma, Drančák, Kubiesa. Tréner: P. Augusta.
Švédsko: Härenstam - Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Hakansson, Freij, Johansson - Eklund, L. Eriksson, Frondell - Genborg, V. Björck, Stenberg - Krantz, Berglund, L. Pettersson - Juustovaara Karlsson, Nilson, W. Björck - Danielsson. Tréner: Magnus Hävelid.
Hokejisti Švédska získali na MS v hokeji do 20 rokov 2026 zlaté medaily. Vo finále v americkom St. Paul si poradili s tímom Česka 4:2.
Severania vyhrali aj posledný siedmy zápas na turnaji a juniorský šampionát ovládli tretíkrát v histórii po rokoch 1981 a 2012.
Bronz si odniesli Kanaďania, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Fínsko 6:3. Slovenskí reprezentanti sa umiestnili na 8. mieste po tom, čo vypadli vo štvrťfinále.
Zverenci trénera Patrika Augustu strelili vo štvrťfinále i semifinále zhodne po šesť gólov, no v bitke o titul sa dlho nemohli presadiť.
Až v čase 57:36 pri hre bez gólmana znížil na 1:3 Adam Jiříček, nádej na zvrat ešte vykresal pri pokračujúcej power play 24 sekúnd pred koncom Matej Kubiesa, ale Švéd Ivar Stenberg potom definitívne rozhodol do prázdnej bránky.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026
Česko však aj napriek porážke predĺžilo medailovú sériu trvajúcu už štvrtý rok. Po striebre z roku 2023 a dvoch bronzoch pridalo druhé striebro v ére samostatnosti.
Posledným titulom Čechov tak aj naďalej zostáva triumf z roku 2001, keď sa im podarilo obhájiť premiérové zlato.
Najužitočnejším hráčom 50. MS hráčov do 20 rokov sa stal 18-ročný český útočník Vojtěch Cihař.
Bol to pre neho druhý juniorský šampionát a svojmu tímu na ňom pomohol štyrmi gólmi a ôsmimi asistenciami, pričom bodoval vo všetkých siedmich zápasoch.
Najproduktívnejším hráčom sa stal kanadský útočník Michael Hage s 15 bodmi (2+13), najlepším strelcom jeho spoluhráč Porter Martone (6 gólov).
Najproduktívnejší zo Slovákov Tomáš Chrenko dosiahol v piatich zápasoch bilanciu päť gólov a tri asistencie.
VIDEO: Radosť Švédska po triumfe nad Českom vo finále MS U20 2026
Priebeh zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026
I. tretina:
Česi sa v prvej tretine finálového zápasu dostali k dvom presilovkám, v ktorých mohli otvoriť skóre, no neskórovali.
V 15. minúte spravili chybu v strednom pásme, po ktorej sa Švédi dostali do ofenzívnej akcie, ktorú gólom zakončil Juustovaara Karlsson - 1:0.
II. tretina:
Česi hrali disciplinovane, no z jediného oslabenia v zápase inkasovali. Severania mali v druhej tretine herne navrch a Eklund v 30. minúte v presilovke upravil na 2:0.
Keď Boumedienne v 44. minúte využil prihrívku Stenberga a zvýšil na 3:0, vyzeralo to, že je rozhodnuté.
Česi sa však v závere vrátili do zápasu počas hry bez brankára. Obranca Adam Jiříček prestrelil brankára Härenstama a 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ho napodobnil Kubiesa.
Česi však obrat nedokonali, naopak, Stenberg do gólom do prázdnej bránky potvrdil švédsky triumf.