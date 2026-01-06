Český sen sa rozplynul vo finále. Švédi ustáli záverečný tlak a po dlhých rokoch oslavujú titul

Hokejisti Švédska oslavujú gól do siete Česka vo finále MS U20 2026.
Fotogaléria (24)
Hokejisti Švédska oslavujú gól do siete Česka vo finále MS U20 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK, TASR|6. jan 2026 o 04:56
Českí hokejisti odomkli bránu brankára Härenstama príliš neskoro.

MS v hokeji U20 2026 - finále

Švédsko - Česko 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Góly: 15. Juustovaara Karlsson (Berglund), 30. Eklund (Berglund, Stenberg), 44. Boumedienne (Stenberg, V. Björck), 60. Stenberg (Eklund, V. Björck) – 58. Jiříček (Fibigr, Nestrašil), 60. Kubiesa (Fibigr, Čihař)

Rozhodcovia: Murray (Kan.), Wuorenheimo – Pekkala (obaja Fín.), LaPointe (Kan.), vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 1:0

Česko: Oršulák - A. Jurajček, Fibigr, Mrtka, T. Galvas, M. Pšenička, Man - V. Nestrašil, Sikora, Čihař - Benák, Curran, T. Poletín - Titlbach, Hoch, A. Novotný - J. Klíma, Drančák, Kubiesa. Tréner: P. Augusta.

Švédsko: Härenstam - Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Hakansson, Freij, Johansson - Eklund, L. Eriksson, Frondell - Genborg, V. Björck, Stenberg - Krantz, Berglund, L. Pettersson - Juustovaara Karlsson, Nilson, W. Björck - Danielsson. Tréner: Magnus Hävelid.

Hokejisti Švédska získali na MS v hokeji do 20 rokov 2026 zlaté medaily. Vo finále v americkom St. Paul si poradili s tímom Česka 4:2.

Severania vyhrali aj posledný siedmy zápas na turnaji a juniorský šampionát ovládli tretíkrát v histórii po rokoch 1981 a 2012.

Bronz si odniesli Kanaďania, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Fínsko 6:3. Slovenskí reprezentanti sa umiestnili na 8. mieste po tom, čo vypadli vo štvrťfinále.

Zverenci trénera Patrika Augustu strelili vo štvrťfinále i semifinále zhodne po šesť gólov, no v bitke o titul sa dlho nemohli presadiť.

Až v čase 57:36 pri hre bez gólmana znížil na 1:3 Adam Jiříček, nádej na zvrat ešte vykresal pri pokračujúcej power play 24 sekúnd pred koncom Matej Kubiesa, ale Švéd Ivar Stenberg potom definitívne rozhodol do prázdnej bránky.

VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026

Česko však aj napriek porážke predĺžilo medailovú sériu trvajúcu už štvrtý rok. Po striebre z roku 2023 a dvoch bronzoch pridalo druhé striebro v ére samostatnosti.

Posledným titulom Čechov tak aj naďalej zostáva triumf z roku 2001, keď sa im podarilo obhájiť premiérové zlato.

Najužitočnejším hráčom 50. MS hráčov do 20 rokov sa stal 18-ročný český útočník Vojtěch Cihař.

Bol to pre neho druhý juniorský šampionát a svojmu tímu na ňom pomohol štyrmi gólmi a ôsmimi asistenciami, pričom bodoval vo všetkých siedmich zápasoch.

Fotogaléria z finále Švédsko - Česko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Český obranca Radim Mrtka (6) a Ivar Stenberg (15) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Švéd Anton Frondell (16) a Jakub Fibigr (7) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Brankár Michal Oršulák počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Jack Berglund (26) a bránkár Michal Oršulák (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
24 fotografií
Švédski hokejisti oslavujú gól počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Casper Juustovaara (29) po strelenom góle počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vľavo Casper Juustovaara a Jack Berglund počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švéd Linus Eriksson (14), Stepan Hoch (25) a Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Novotny (24) a Victor Eklund (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Viggo Bjorck (21) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Adam Titlbach počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédski hokejisti oslavujú gól Victora Eklunda (18) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Felix Ohrqvist (3) a brankár Love Harenstam (30) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. William Hakansson (19) a Felix Ohrqvist počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Českí hokejisti Adam Novotny (24) a Adam Titlbach (22) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Adam Novotny (24) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Čech Max Curran (12) a Felix Ohrqvist (3) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Švédska Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sascha Boumedienne (5) počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Švédsky brankár Love Harenstam počas finálového zápasu medzi Českom a Švédskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Najproduktívnejším hráčom sa stal kanadský útočník Michael Hage s 15 bodmi (2+13), najlepším strelcom jeho spoluhráč Porter Martone (6 gólov).

Najproduktívnejší zo Slovákov Tomáš Chrenko dosiahol v piatich zápasoch bilanciu päť gólov a tri asistencie.

VIDEO: Radosť Švédska po triumfe nad Českom vo finále MS U20 2026

Priebeh zápasu Švédsko - Česko z finále MS U20 2026

I. tretina:

Česi sa v prvej tretine finálového zápasu dostali k dvom presilovkám, v ktorých mohli otvoriť skóre, no neskórovali.

V 15. minúte spravili chybu v strednom pásme, po ktorej sa Švédi dostali do ofenzívnej akcie, ktorú gólom zakončil Juustovaara Karlsson - 1:0.

II. tretina:

Česi hrali disciplinovane, no z jediného oslabenia v zápase inkasovali. Severania mali v druhej tretine herne navrch a Eklund v 30. minúte v presilovke upravil na 2:0.

Keď Boumedienne v 44. minúte využil prihrívku Stenberga a zvýšil na 3:0, vyzeralo to, že je rozhodnuté.

Česi sa však v závere vrátili do zápasu počas hry bez brankára. Obranca Adam Jiříček prestrelil brankára Härenstama a 24 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času ho napodobnil Kubiesa.

Česi však obrat nedokonali, naopak, Stenberg do gólom do prázdnej bránky potvrdil švédsky triumf.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

