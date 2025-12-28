VIDEO: Američania sa vytrápili s posledným súperom Slovenska. Zabezpečili si však postup

Radosť hráčov USA po strelení gólu do siete Švajčiarska.
Radosť hráčov USA po strelení gólu do siete Švajčiarska. (Autor: TASR/AP)
28. dec 2025 o 07:57
Organizátori podujatia si tak ako prví zaistili účasť vo štvrťfinále.

MS v hokeji U20 2026 - skupina A

USA - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Góly: 22. Ziemer (Hagens, Horcoff), 35. Zellers (McKinney) – 33. Sansonnens (Grossniklaus, Steiner)

Hokejisti USA zvíťazili v noci na nedeľu nad Švajčiarskom tesne 2:1 v „slovenskej“ A-skupine na MS hráčov do 20 rokov.

Organizátori podujatia si tak ako prví zaistili účasť vo štvrťfinále. Víťazný gól dal v 35. minúte William Zellers.

"Myslím, že sme boli lepší. Nepustili sme súpera do toľkých šancí a celkovo sme hrali hokej, akým sa chceme prezentovať. Boli sme v správnych priestoroch a pri puku. Celkovo to ale bol trochu divný zápas, veľa sa prerušoval, "povedal útočník Max Plante po defenzívnom stretnutí.

VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

MS v hokeji U20 2026

    dnes 07:57
