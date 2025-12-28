VIDEO: Američania sa vytrápili s posledným súperom Slovenska. Zabezpečili si však postup

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
USA - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 22. Ziemer (Hagens, Horcoff), 35. Zellers (McKinney) – 33. Sansonnens (Grossniklaus, Steiner)
Hokejisti USA zvíťazili v noci na nedeľu nad Švajčiarskom tesne 2:1 v „slovenskej“ A-skupine na MS hráčov do 20 rokov.
Organizátori podujatia si tak ako prví zaistili účasť vo štvrťfinále. Víťazný gól dal v 35. minúte William Zellers.
"Myslím, že sme boli lepší. Nepustili sme súpera do toľkých šancí a celkovo sme hrali hokej, akým sa chceme prezentovať. Boli sme v správnych priestoroch a pri puku. Celkovo to ale bol trochu divný zápas, veľa sa prerušoval, "povedal útočník Max Plante po defenzívnom stretnutí.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko