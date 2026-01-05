Švédi trikrát vyhrávali, no Fíni ukázali nezlomnosť. Škandinávsky boj o finále rozhodli nájazdy

Fotka zo semifinálového zápasu Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.
Fotogaléria (17)
Fotka zo semifinálového zápasu Švédsko - Fínsko na MS U20 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|5. jan 2026 o 01:43
ShareTweet0

O prvom finalistovi rozhodla až ôsma séria nájazdov.

MS v hokeji U20 2026 - semifinále

Švédsko - Fínsko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Góly: 1. Eriksson (Frondell, Eklund), 22. Stenberg (Genborg, Berglund), 35. Genborg (Stenberg) – 17. Joki (Kiviharju), 23. Kuhta (Pikkarainen, Jokinen), 55. Saarelainen (Välilä)

Rozhodcovia: Lindner (USA) – Murray (CAN)

Švédsko: Härenstam (Liv) – Carell, Sahlin Wallenius (A), Boumedienne, Öhrqvist, Freij, Håkansson, Johansson – Frondell, Eriksson, Eklund (A) – Stenberg, V. Björck, Genborg – Juustovaara Karlsson, Berglund (C), Krantz – W. Björck, Gästrin, Nilson – Danielsson

Fínsko: Rimpinen (Saarinen) – Nieminen, Kiviharju (C), Boelius, Väisänen, Välilä, Jokinen, Piiparinen – Hemming, Miettinen (A), Vanhanen – Tuuva, Ruohonen (A), Saarelainen – Pikkarainen, Kuhta, Westergård – Vesterinen, Joki, Suvanto – Kalto

/Správu aktualizujeme/

Hokejisti Švédska postúpili do finále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. V semifinálovom súboji zdolali škandinávskeho rivala z Fínska 4:3 po samostatných nájazdoch.

Švédski hokejisti viedli v zápase už po 36 sekundách, keď sa presadil Linus Eriksson. Fíni však ešte do prvej prestávky vďaka gólu Atte Jokiho vyrovnali.

V druhej časti išli opäť rýchlo do vedenia Švédi, no Fínsko tentokrát odpovedalo už o 50 sekúnd neskôr.

Švédsko išlo do vedenia aj po tretíkrát v zápase, keď sa presadil spoza bránky Eddie Genborg.

VIDEO: Gól Švédska na 3:2 spoza bránky

Fínov však ani toto nezlomilo a v tretej tretine poslali zápas do predĺženia vďaka gólu Joona Saarelainena šesť minút pred koncom tretiny.

V predĺžení mali obe mužstvá viacero šancí, no gól nepadol a tak o prvom finalistovi MS museli rozhodnúť samostatné nájazdy.

V nich uspeli hráči Švédska, ktorý spečatili svoj postup až v ôsmej sérii nájazdov.

Fotogaléria zo semifinále Švédsko - Fínsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Brankár Fínska Petteri Rimpinen v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.
Brankár Fínska Petteri Rimpinen v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.
17 fotografií
Útočník Švédska Ivar Stenberg a Aron Kiviharju (33) v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Hokejisti Švédska oslavujú gól v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Útočník Fínska Jasper Kuhta (29) oslavuje gól v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Brankár Švédska Love Harenstam v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Brankár Švédska Love Harenstam v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Fínsky hokejista Atte Joki (35) oslavuje gól v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Brankár Švédska Love Harenstam v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Švéd Linus Eriksson (14) oslavuje gól v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.Brankár Švédska Love Harenstam v semifinálovom zápase Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.

Druhý finalista vzíde zo zápasu Kanada - Česko, ktorý môžete sledovať spolu s nami prostredníctvom textového online prenosu.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo semifinálového zápasu Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.
    Fotka zo semifinálového zápasu Švédsko - Fínsko na MS U20 2026.
    Švédi trikrát vyhrávali, no Fíni ukázali nezlomnosť. Škandinávsky boj o finále rozhodli nájazdy
    dnes 01:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Švédi trikrát vyhrávali, no Fíni ukázali nezlomnosť. Škandinávsky boj o finále rozhodli nájazdy