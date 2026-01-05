Švédi trikrát vyhrávali, no Fíni ukázali nezlomnosť. Škandinávsky boj o finále rozhodli nájazdy

MS v hokeji U20 2026 - semifinále
Švédsko - Fínsko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 1. Eriksson (Frondell, Eklund), 22. Stenberg (Genborg, Berglund), 35. Genborg (Stenberg) – 17. Joki (Kiviharju), 23. Kuhta (Pikkarainen, Jokinen), 55. Saarelainen (Välilä)
Rozhodcovia: Lindner (USA) – Murray (CAN)
Švédsko: Härenstam (Liv) – Carell, Sahlin Wallenius (A), Boumedienne, Öhrqvist, Freij, Håkansson, Johansson – Frondell, Eriksson, Eklund (A) – Stenberg, V. Björck, Genborg – Juustovaara Karlsson, Berglund (C), Krantz – W. Björck, Gästrin, Nilson – Danielsson
Fínsko: Rimpinen (Saarinen) – Nieminen, Kiviharju (C), Boelius, Väisänen, Välilä, Jokinen, Piiparinen – Hemming, Miettinen (A), Vanhanen – Tuuva, Ruohonen (A), Saarelainen – Pikkarainen, Kuhta, Westergård – Vesterinen, Joki, Suvanto – Kalto
/Správu aktualizujeme/
Hokejisti Švédska postúpili do finále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. V semifinálovom súboji zdolali škandinávskeho rivala z Fínska 4:3 po samostatných nájazdoch.
Švédski hokejisti viedli v zápase už po 36 sekundách, keď sa presadil Linus Eriksson. Fíni však ešte do prvej prestávky vďaka gólu Atte Jokiho vyrovnali.
V druhej časti išli opäť rýchlo do vedenia Švédi, no Fínsko tentokrát odpovedalo už o 50 sekúnd neskôr.
Švédsko išlo do vedenia aj po tretíkrát v zápase, keď sa presadil spoza bránky Eddie Genborg.
VIDEO: Gól Švédska na 3:2 spoza bránky
Fínov však ani toto nezlomilo a v tretej tretine poslali zápas do predĺženia vďaka gólu Joona Saarelainena šesť minút pred koncom tretiny.
V predĺžení mali obe mužstvá viacero šancí, no gól nepadol a tak o prvom finalistovi MS museli rozhodnúť samostatné nájazdy.
V nich uspeli hráči Švédska, ktorý spečatili svoj postup až v ôsmej sérii nájazdov.
