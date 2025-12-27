VIDEO: Američania vykročili za obhajobou víťazne. Nemci o prvé body zabojujú so Slovenskom

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Nemecko - USA 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)
Góly: 18. Kose (Händel, Schwarz), 26. Seidl (Willhöft), 32. Boos (Willhöft, Kretzschmar) - 6. Plante (Stiga, Kleber), 11. Ch. Reid (Zellers, McMorrow), 16. Horcoff (Ziemer, Hagens), 31. Zellers (Hutson, Spellacy), 35. Zellers (Spellacy), 39. Eiserman (Hutson)
Americkí reprezentanti do 20 rokov úspešne vstúpili do MS hráčov tejto vekovej kategórie na domácej pôde, keď zdolali Nemecko 6:3. Dvoma gólmi a asistenciou k tomu prispel William Zellers.
Nemci sa v sobotu večer (20.00 SEČ) stretnú práve so Slovenskom, ktoré v piatok podľahlo v otváracom zápase turnaja Švédsku tesne 2:3. Obhajcov titulu čakal duel proti Švajčiarom.
VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - USA