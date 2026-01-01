Slovenskí mladíci spoznali svojho súpera. Kanada nezaváhala a dominuje

Hokejisti Kanady oslavujú gól.
Hokejisti Kanady oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. jan 2026 o 07:17
Hokejisti Slovenska spoznali svojho súpera vo štvrťfinále.

MS v hokeji U20 2026 - skupina B

Kanada - Fínsko 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)

Góly: 2. Parekh (Martone, Iginla), 5. Martin (Hage, McKenna), 11. Martin (Hage, Parekh), 30. Iginla (Parekh, George), 38. Beaudoin (Desnoyers, O'Reilly), 49. Beaudoin (O'Reilly, Desnoyers), 59. O'Reilly (Beaudoin, Aitcheson) – 4. Miettinen (Vanhanen), 6. Suvanto (Vesterinen), 13. Boelius (Vanhanen, Kuhta), 38. Vesterinen

/Správu aktualizujeme/

Hokejisti Kanady zdolali v zápase skupiny B na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote tím Fínska 6:4.

Tabuľka skupiny B

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

