Milujem Čechov, ale neznášam ich mentalitu. Vždy sa im niečo nepáči, tvrdí česká ikona

„Milujem Česko, milujem českých ľudí, ale neznášam našu českú mentalitu. Aj Taliani majú svoje chyby, často sú leniví a na všetko majú čas, no vedia si nájsť šťastie v živote. Česi sú stále nespokojní. Či majú veľa alebo málo, vždy sa im niečo nepáči. Na to si musím opäť zvykať.“
Keď legendárny Pavel Nedvěd vyslovil tieto slová v rozhovore pre idnes.cz, nehovoril iba o spoločnosti. Nepriamo vystihol aj vzťah Čechov k vlastnej futbalovej reprezentácii.
Krajina, ktorá vychovala generáciu okolo Nedvěda, Petra Čecha, Poborského či Baroša, si zvykla na vysoké nároky. Možno aj preto sa na súčasný národný tím pozerá s istou dávkou nedôvery. Nie je nabitý svetovými hviezdami, nemá veľké mená z najbohatších klubov Európy a len málokto ho zaraďuje medzi čierne kone majstrovstiev sveta.
Napriek tomu sa po dvadsiatich rokoch vracia na najväčšie futbalové javisko.
Mužstvo trénera Miroslava Koubka si vybojovalo účasť na majstrovstvách sveta 2026 a v základnej skupine ho čakajú zápasy proti Južnej Kórei, Juhoafrickej republike a domácemu Mexiku.
Otázka znie, čo možno od českého tímu očakávať.
Európska veľmoc, svetový dlžník
Futbalisti Česka sa v ére samostatnosti prebojovali na všetkých osem majstrovstiev Európy. Získali striebro v roku 1996, bronz v roku 2004 a dvakrát sa dostali do štvrťfinále (2012 a 2020).
Pre Slovensko sú maximom dve účasti v osemfinále európskeho šampionátu (2016 a 2024).
Pri majstrovstvách sveta je však situácia iná. Obe krajiny sa na svetovom šampionáte predstavili iba raz. Kým Slovensko pri premiére v roku 2010 postúpilo do osemfinále a vyradilo obhajcov titulu z Talianska, Česi v roku 2006 neprešli cez základnú skupinu.
Aj preto sa dnes za riekou Moravou nehovorí iba o účasti. Cieľom je prvýkrát v histórii samostatnej republiky postúpiť do vyraďovacej fázy.
„Ak by sa nepodarilo postúpiť zo skupiny, bol by to neúspech. Ak sa to podarí, splnia sa očakávania. Vo vyraďovacej fáze sa potom môže stať čokoľvek, tam už rozhoduje jeden zápas,“ vyhlásil legendárny Antonín Panenka.
Koubek vrátil tvár
Nie je to už ten slávny český tím z minulosti. Napriek tomu ide o mužstvo, ktoré si získalo rešpekt bojovnosťou, disciplínou a schopnosťou zvládať náročné situácie.
V oboch barážových dueloch ukázalo charakter. Rozhodovalo v dramatických koncovkách a napokon zvládlo aj penaltové rozstrely.
Program Česka na MS vo futbale 2026
Najväčšia zásluha sa pripisuje trénerovi Miroslavovi Koubkovi.
Sedemdesiatštyriročný kouč sa stane najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta. Bývalý brankár je najznámejší vďaka trom pôsobeniam vo Viktorii Plzeň a počas celej kariéry nikdy neviedol profesionálny klub mimo Česka.
Keď reprezentáciu preberal, fanúšikovia boli sklamaní a hráči stratili časť sebavedomia.
Dnes je situácia iná. „Predovšetkým som z tímu cítil niečo, čo sa nedá jednoducho opísať. Jasné, bolo tam veľa chýb, ale videl som neuveriteľnú túžbu zvládnuť to. Dúfam, že nastáva obdobie, keď budú všetci opäť hrdí na reprezentáciu. Naozaj verím, že títo chlapci sa môžu stať vzormi pre nastupujúcu generáciu,“ povedal Nedvěd.
Nový Brückner?
Nedvěd tvrdí, že Koubek patrí medzi najpracovitejších trénerov, akých stretol.
„Nesedíme spolu tri hodiny, ale sedem či osem. Prekvapilo to aj mňa, workoholika. Tréner všetko študuje do detailov, zbiera informácie a keď mu dám podnet, viem, že nad ním strávi množstvo času.“
Podľa bývalého držiteľa Zlatej lopty má Koubek prirodzenú autoritu. „Keď sa mu niečo nepáči, zvýši hlas a všetci okolo stíchnu. Má prirodzenú auru a rešpekt.“
Keď dostal otázku, či mu Koubek pripomína legendárneho Karla Brücknera, odpovedal bez váhania.
„Je to správna paralela. Pán Brückner toho dosiahol strašne veľa práve preto, že ho hráči počúvali a išli za ním bez ohľadu na okolnosti. To teraz cítim tiež.“
A dodal ešte jednu podobnosť.
„Spoločnú majú aj odvahu reagovať na priebeh zápasu. Keď sa nedarí, tréner pokojne pošle útočníkov na obranné pozície. Presne ako Brückner.“
Schick, Šulc a Souček
Najväčšou hviezdou tímu zostáva Patrik Schick.
Útočník Bayeru Leverkusen strelil v tejto sezóne 21 gólov. Z toho 16 v Bundeslige, kde obsadil štvrté miesto v tabuľke strelcov.
Životnú sezónu prežíva aj Pavel Šulc. Krídelník Olympique Lyon zaznamenal 14 gólov, z toho 11 vo francúzskej Ligue 1. K tomu pridal sedem asistencií.
Dlhoročnou oporou zostáva kapitán Tomáš Souček z West Hamu United.
Zaujímavosťou je, že v 26-člennej nominácii figuruje až desať hráčov pražskej Slavie, úradujúceho českého majstra.