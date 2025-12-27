VIDEO: Česi výrazne potrápili Kanadu. Vo vyrovnanom zápase doplatili na poslednú tretinu

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Česko - Kanada 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)
Góly: 18. Poletín (Benák, Pšenička), 25. Čihař (Benák, Man), 33. Sikora (Čihař, Nestrašil), 46. Poletín (Sikora, Galvas), 56. Galvas (Nestrašil, Čihař) - 14. Martin (McKenna, Hage), 18. Hage (Martin, Danford), 38. Parekh (C. Reid, Desnoyers), 44. Parekh (McKenna, Reschny), 47. Iginla (Misa, MacKenzie), 50. MacKenzie (Hage), 59. Martone (Beaudoin, MacKenzie)
Českí hokejisti podľahli v úvodnom stretnutí na majstrovstvách sveta juniorov 2026 v skupine B v Minneapolise Kanade 5:7, hoci po 37 minútach viedli 3:2 a ešte v tretej tretine držali vyrovnaný stav 4:4.
Dva góly obhajcov bronzu strelil Tomáš Poletín, tri body za gól a dve asistencie si pripísal Vojtěch Čihař. Zhodne gól a asistenciu zaznamenali kapitán Petr Sikora a obranca Tomáš Galvas.
Za víťazný tím sa dvakrát presadil Zayne Parekh, ktorý sa postaral o obrat z 2:3 na 4:3, tri body (zhodne 1+2) mali na konte Michael Hage a Ethan MacKenzie.
Druhé stretnutie čaká výber kouča Patrika Augustu v noci z dneška na nedeľu, od 2.30 h SEČ nastúpi proti Dánsku. Nováčik elitnej skupiny podľahol vo svojom prvom vystúpení Fínsku 2:6.
Priebeh zápasu
I. tretina:
V súboji s tímom, ktorý česká dvadsiatka vyradila na predchádzajúcich dvoch šampionátoch vo štvrťfinále, mal prvú obrovskú šancu Nestrašil.
V šiestej minúte išiel sám na brankára po návrate z trestnej lavice, forhendový blafák však do zakončenia nedotiahol. Vzápätí sa do rovnakej situácie dostal O'Reilly, brankára Oršuláka však neprekonal.
V 14. min neuspel v obrovskej šanci Benák, vzápätí na druhej strane našiel McKenna geniálnou nahrávkou z otočky na chvíľku osamoteného Martina, ktorý nedal Oršulákovi šancu. Po chvíľke mohol vyrovnať Titlbach, jeho bekhend však kryl gólman George.
Začiatkom 18. min už sa Augustov výber dočkal, keď cloniaci Poletín zo vzduchu presmeroval Benákov pokus. Vzápätí mal ďalšiu šancu Galvas.
Výstavnou ranou pod hornú tyčku ale namiesto obratu už po 37 sekundách od vyrovnania odpovedal Hage.
Oršulák sa potom vyznamenal, keď sa pred neho dostal osamotený Brunicke, a v posledných sekundách za neho ešte na bránkovej čiare zaskočil Curran, ktorý schoval do rukavice Iginlovo efektné zakončenie pri dorážke s hokejkou medzi nohami. Ako prekontrolovali rozhodcovia na videu, zvládol to pred bránkovou čiarou.
II. tretina:
V druhej časti mali Česi vďaka zvýšenému dôrazu navrch. Na začiatku 25. minúty našiel Benák v signalizovanej početnej výhode skvelou nahrávkou pred bránkoviskom číhajúceho Číhára, ktorý znovu vyrovnal.
Ďalšiu možnosť mal Žemlička, vzápätí na druhej strane zakončil Iginla prečíslenie dvoch na jedného, ale Oršulák zasiahol.
V 33. min Nestrašil vybojoval puk za kanadskou bránkou, našiel Čiharu, ten dokonalou futbalovou placírkou nabil Sikorovi a český kapitán z prvej zakončil - 3:2.
V 36. min bol po rýchlej súhre v dobrej palebnej pozícii Čihař, George sa však prekvapiť nenechal. Len chvíľku potom skúsil šťastie Parekh a Oršulák, ktorý mal zakrytý výhľad, máchol lapačkou do prázdna.
III. tretina:
V úvode tretieho dejstva sa proti pravidlám previnil Jiříček a Parekh pri početnej výhode trafil horný roh bránky nad Oršulákovu vyrážačku.
Potom ale predviedol výbornú prácu v útočnom pásme Galvas, po jeho manévroch pálil Sikora, George síce puk vytesnil, ale po odraze od zadného hradenia si ho našiel Poletín a v čase 45:21 opäť vyrovnal.
Vyrovnaný stav však vydržal len 71 sekúnd, kým vrátil zámorský tím do vedenia Iginla. Len o chvíľu neskôr navyše z ideálnej pozície tesne za kruhmi pálil MacKenzie a ranou k tyčke zvýšil na 6:4.
V 52. min si českí mladíci zahrali presilovku, keď fauloval Martone. Mali v nej viacero možností dostať sa na kontakt, no skóre sa nezmenilo.
V polovici 56. minúty sa to síce podarilo Galvasovi, ale záverečný risk s hrou bez gólmana sa minul účinkom, výhru Kanady naopak poistil Martone.