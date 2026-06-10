Slovákov čaká v americkom meste obhajoba striebra. Okrem gigantov aj proti Bielorusku

Budúcoročné majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája 2027 v americkom meste Duluth v štáte Minnesota.
Slovenskí reprezentanti sa predstavia v B-skupine, kde budú ich súperi Česko, Kanada, Fínsko a Bielorusko. A-skupinu tvoria Švédsko, Lotyšsko, USA, Dánsko a Nórsko.
O dejisku turnaja informovala v stredu na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). „Sme nadšení, že sa svetový šampionát hráčov do 18 rokov vracia do State of Hockey (Hokejového štátu) prvýkrát od roku 2009.
Duluth je jednou z najväčších hokejových komunít v Amerike a ideálne miesto pre usporiadanie takého turnaja,“ povedal pre iihf.com šéf exekutívy americkej hokejovej federácie (USA Hockey) Pat Kelleher.
Slovenskí mladíci získali na tohtoročnom šampionáte hráčov do 18 rokov v domácom prostredí strieborné medaily. V Trenčíne sa prebojovali až do finále, v ktorom nestačili na Švédsko (2:4).
Bieloruskí hokejisti sa vracajú na medzinárodnú scénu po tom, ako im IIHF povolila v roku 2027 štartovať na MS „18“ i na turnajoch v ženských kategóriách.
Bielorusko spoločne s Ruskom absentovali na veľkých podujatiach od roku 2022 od začiatku vojenskej invázie na Ukrajine.
Zloženie skupín na MS „18“ v roku 2027 v Duluthe:
A-skupina: Švédsko, Lotyšsko, USA, Dánsko, Nórsko
B-skupina: Slovensko, Česko, Kanada, Fínsko, Bielorusko