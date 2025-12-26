Slováci držali vyrovnanú hru s favoritom. Rozhodujúci gól dostali v posledných minútach

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Slovensko - Švédsko 2:3 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 30. Frondell (Freij, Stenberg), 34. Eklund (Frondell, Berglund), 57. Stenberg (Genborg) - 40. Pobežal (Mišiak), 51. Tomík (Pitka)
Rozhodcovia: Lindner (USA), Wuorenheimo (Fín.) - Albinati (Kan.), Thuma (ČR)ň
Vylúčení: 5:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
Švédsko: Härenstam - Sahlin Wallenius, Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Freij, Hakansson, Gustafsson - Eklund, Nilson, Frondell - Genborg, Stenberg, Björck - Krantz, Berglund, Pettersson - Juustovaara, Gästrin, Eriksson
SR: Lenďák - Fabuš, Kovalčík, Kalman, Čapoš, Goljer, Beluško, Lisý - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Chrenko, Straka, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský - Murín
Slovenskí hokejisti do 20 rokov otvorili tohtoročný juniorský svetový šampionát tesnou piatkovou prehru v A-skupine so Švédskom 2:3.
Zverenci trénera Petra Frühaufa dokázali stiahnuť dvojgólové manko, no o triumfe severanov rozhodol v 57. minúte Ivar Stenberg.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj druhý duel A-skupiny už v sobotu o 20.00 h proti Nemecku.
Tabuľka skupiny A
Priebeh zápasu Slovensko - Švédsko
I. tretina:
Favorizovaní Švédi si v úvode vypracovali tlak, no nevyťažili z neho žiadne veľké šance.
Slováci odolali, postupne vyrovnali hru a vo 8. minúte sa dostali k prvej väčšej príležitosti, keď Mišiak sklepol puk zo vzduchu a brankár Härenstam si pripísal prvý zákrok.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
V 10. minúte išiel sám na bránku Frondell, ktorý trafil do žŕdky. Slováci si vypracovali najviac šancí v prvej presilovke, počas ktorej zasypali Härenstama strelami, no švédsky brankár odolal.
V závere prvej časti zvládli aj prvé oslabenie, veľkú šancu mal Gästrin, ktorý síce prestrelil Lenďáka, ale pred bránkovom čiarou zastavil puk Kalman.
II. tretina:
Slováci mali druhú početnú výhodu v úvode druhého dejstva, ale nezvládli ju tak dobre ako prvú a Härenstam nemal toľko práce.
V 28. minúte išiel na trestnú Beluško a Švédi jeho faul potrestali úvodným gólom. Freij prihral na pravý kruh Frondellovi a ten z prvej prekonal Lenďáka - 1:0.
Krátko po úvodnom góle išiel na trestnú aj Pobežal a druhú presilovku využil tečom zblízka Eklund.
Slováci si v druhom dejstve veľa gólových príležitostí nevypracovali, no dočkali sa ich v samom závere, keď hrali piati proti trom a dokázali znížiť.
Zodpovednosť na seba zobral Pobežal, jeho prvá strela od modrej skončila na žŕdke, no druhá spomedzi kruhov si už našla cestu do siete - 2:1.
III. tretina:
Slováci si v úvode tretie dejstva vytvorili veľký tlak aj šance, no vyrovnať sa im nepodarilo.
Nevyšlo to ani pri presilovke, počas ktorej si nedali pozor na brejk Švédov, no Björckov gól neplatil po trénerskej výzve.
Slováci stále bojovali a postupne stupňovali tlak. Ten vyústil do vyrovnávajúceho gólu z 51. minúty.
Kapitán Pitka zabojoval pred švédskou bránku a jeho strelu do betóna Härenstama dorazil do siete Tomík - 2:2.
Zverenci trénera Petra Frühaufa sa však z bodov netešili. O triumfe Švédov rozhodol v 57. minúte Stenberg, ktorý dostal prihrávku za obrancov a trafil medzi Lenďákove betóny. Slováci odvolali brankára, ale vyrovnať už nedokázali.
Hlasy po zápase
Peter Frühauf, tréner SR: „Je mi ľúto chalanov, naozaj tam odovzdali všetky svoje schopnosti a vôľu pobiť sa s takým kvalitným súperom. Ale myslím si, že sme sa trošku predstavili ostatným výberom ako veľmi ťažko zdolateľný tím. Tak sa budeme prezentovať aj ďalej. Podali sme veľmi dobrý výkon až na pasáž v druhej tretine, v ktorej sme to trochu psychicky nezvládli a mali sme dve vylúčenia. Bohužiaľ, my sme z tých šancí v závere gól nedali a super ho dal. Už sa pozeráme na zajtrajšok, keď nás čaká veľmi dôležitý duel.“
Adam Goljer, obranca SR: „Myslím si, že sme hrali výborne, ale tá pasáž, ktorá prišla v druhej tretine, tam nemôže byť. Oni tam hrali dve presilovky a vtedy ten zápas rozhodli. Zajtra sa musíme vyhnúť faulom v druhej tretine.“
Tobias Tomík, strelec druhého gólu SR: „Boli sme radi, že sa nám podarilo vyrovnať. No bohužiaľ, potom tam padol nešťastný gól a už sme s tým nedokázali nič urobiť. Musíme to hodiť za hlavu a sústrediť sa na zajtrajší duel.“