Real Madrid získa veľkú posilu. V Manchestri City pôsobil desať rokov a bol aj kapitán

Portugalský futbalový stredopoliar Bernardo Silva by mal v novej sezóne obliekať dres Realu Madrid. Informoval o tom známy futbalový novinár Fabrizio Romano.
Dohoda je podľa neho v záverečnej fáze po oficiálnej ponuke platnej do júna 2028, pričom súčasťou môže byť aj opcia na predĺženie zmluvy. Bernardo Silva je pripravený pripojiť sa k tímu Real Madrid.
V drese Manchestru City pôsobil od roku 2017. Za „Citizens“ odvtedy odohral 451 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 76 gólov a pridal 77 asistencií.
S tímom získal 19 trofejí vrátane šiestich titulov v anglickej Premier League, triumfu v Lige majstrov či dvoch Pohárov FA.