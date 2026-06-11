Real Madrid získa veľkú posilu. V Manchestri City pôsobil desať rokov a bol aj kapitán

Bernardo Silva.
Bernardo Silva. (Autor: Fabrizio Romano)
Sportnet|11. jún 2026 o 21:29
ShareTweet0

Dohoda je v záverečnej fáze po oficiálnej ponuke platnej do júna 2028.

Portugalský futbalový stredopoliar Bernardo Silva by mal v novej sezóne obliekať dres Realu Madrid. Informoval o tom známy futbalový novinár Fabrizio Romano.

Dohoda je podľa neho v záverečnej fáze po oficiálnej ponuke platnej do júna 2028, pričom súčasťou môže byť aj opcia na predĺženie zmluvy. Bernardo Silva je pripravený pripojiť sa k tímu Real Madrid.

V drese Manchestru City pôsobil od roku 2017. Za „Citizens“ odvtedy odohral 451 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 76 gólov a pridal 77 asistencií.

S tímom získal 19 trofejí vrátane šiestich titulov v anglickej Premier League, triumfu v Lige majstrov či dvoch Pohárov FA.

La Liga

    Bernardo Silva.
    Bernardo Silva.
    Real Madrid získa veľkú posilu. V Manchestri City pôsobil desať rokov a bol aj kapitán
    dnes 21:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Real Madrid získa veľkú posilu. V Manchestri City pôsobil desať rokov a bol aj kapitán