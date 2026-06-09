    Fín hľadá ukradnuté zlato z MS. Nálezcovi sľubuje odmenu: Kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom

    Jesse Puljujärvi.
    Fotogaléria (48)
    Jesse Puljujärvi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 13:04
    ShareTweet1

    Dvadsaťosemročný útočník v bare umožnil fanúšikom, aby si ju prezreli.

    Fínskemu hokejovému reprezentantovi Jessemu Puljujärvimu ukradli zlatú medailu z tohtoročných majstrovstiev sveta.

    Stalo sa to minulý pondelok v istom karaoke bare v Helsinkách počas osláv fínskeho titulu, informoval denník Iltalehti.

    Dvadsaťosemročný útočník v bare umožnil fanúšikom, aby si ju prezreli. „Medaily kolovali medzi ľuďmi. Mohli si ich pozrieť, ale tú moju mi už nikto nevrátil,“ priznal Puljujärvi.

    Podľa jeho slov sa po cennom kove intenzívne pátralo, no zatiaľ bez úspechu: „Naozaj sme sa na ňu vypytovali a hľadali ju, ale jednoducho sa nedá nájsť.“

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    48 fotografií
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Aleksander Barkov (16) a Tim Berni (56) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Olli Maatta (3) a Dean Kukan (14) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi (13) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Hráč Fínska Sakari Manninen (65) a hráč Švajčiarska Dominik Egli (72) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Switzerland's Roman Josi (90) challenges for the puck with Finland's Ville Heinola (41) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Janis Moser looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú s trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

    Celú situáciu označil za zvláštnu. „V skutočnosti nemá pre nikoho iného hodnotu okrem tých, ktorí ju získali,“ zdôraznil Puljujärvi.

    Hráč je pripravený na celú záležitosť zabudnúť, ak sa medaila nájde. „Tomu, kto ju vráti, kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom alebo pokojne oboje, ak ju dostanem späť,“ prisľúbil.

    Suomi triumfovali na šampionáte vo Švajčiarsku, keď vo finále v Zürichu zdolali domácu reprezentáciu 1:0 po predĺžení.

    O zmiznutí Puljujärviho zlatej medaily ako prvý informoval fínsky podcast Urheilucast.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Jesse Puljujärvi.
    Jesse Puljujärvi.
    Fín hľadá ukradnuté zlato z MS. Nálezcovi sľubuje odmenu: Kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom
    dnes 13:04|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Fín hľadá ukradnuté zlato z MS. Nálezcovi sľubuje odmenu: Kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom