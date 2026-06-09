Fín hľadá ukradnuté zlato z MS. Nálezcovi sľubuje odmenu: Kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom

Fínskemu hokejovému reprezentantovi Jessemu Puljujärvimu ukradli zlatú medailu z tohtoročných majstrovstiev sveta.
Stalo sa to minulý pondelok v istom karaoke bare v Helsinkách počas osláv fínskeho titulu, informoval denník Iltalehti.
Dvadsaťosemročný útočník v bare umožnil fanúšikom, aby si ju prezreli. „Medaily kolovali medzi ľuďmi. Mohli si ich pozrieť, ale tú moju mi už nikto nevrátil,“ priznal Puljujärvi.
Podľa jeho slov sa po cennom kove intenzívne pátralo, no zatiaľ bez úspechu: „Naozaj sme sa na ňu vypytovali a hľadali ju, ale jednoducho sa nedá nájsť.“
Celú situáciu označil za zvláštnu. „V skutočnosti nemá pre nikoho iného hodnotu okrem tých, ktorí ju získali,“ zdôraznil Puljujärvi.
Hráč je pripravený na celú záležitosť zabudnúť, ak sa medaila nájde. „Tomu, kto ju vráti, kúpim zmrzlinu, kávu s koláčikom alebo pokojne oboje, ak ju dostanem späť,“ prisľúbil.
Suomi triumfovali na šampionáte vo Švajčiarsku, keď vo finále v Zürichu zdolali domácu reprezentáciu 1:0 po predĺžení.
O zmiznutí Puljujärviho zlatej medaily ako prvý informoval fínsky podcast Urheilucast.