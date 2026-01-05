VIDEO: Skvelý výkon Česka. Tretíkrát zdolali vo vyraďovačke Kanadu a opäť gólom v závere

MS v hokeji U20 2026 - semifinále
Kanada - Česko 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Góly: 16. Iginla (Misa, Luchanko), 33. Parekh (Hage, O'Reilly), 44. Reschny (Hage, McKenna), 58. Martone (Brunicke, Aitcheson) - 17. Curran (Galvas, Benák), 24. Titlbach (Pšenička, Novotný), 40. Benák (Curran, Poletín), 50. Čihař (Nestrašil), 59. Poletín (Curran, Benák), 60. Čihař (Sikora)
Hokejisti Česka postúpili do finále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. V semifinálovom súboji vyhrali v St. Paule nad Kanadou 6:4 a budú hrať v noci na utorok o 2:30 SEČ o zlato so Švédskom.
Prvým finalistom sa stali Švédi, ktorí zdolali škandinávskeho rivala z Fínska 4:3 po samostatných nájazdoch.
Víťazný gól strelil v čase 58:46 Tomáš Poletín a 26 sekúnd pred koncom spečatil výsledok pri power play do prázdnej bránky Vojtěch Čihař, ktorý skóroval druhýkrát v stretnutí.
Českí juniori sa dostali do finále po troch rokoch a budú sa usilovať o prvé zlato od triumfov v rokoch 2000 a 2001. Po striebre a svojich bronzoch z minulých šampionátov majú istú štvrtú medailu za sebou, čo sa podarilo národnému tímu iba v časoch Československa v rokoch 1982 až 1985.
Kanaďania, ktorých Česi vyradili na minulých dvoch majstrovstvách sveta zhodne vo štvrťfinále, sa stretnú dnes od 22.30 h SEČ o bronz s Fínskom.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko
Ako prvý zahrozil prienikom Kanaďan O'Reilly a na druhej strane preveril Ivankovica Poletín. V tretej minúte mohol otvoriť skóre zblízka z dorážky obranca Galvas, ale stroskotal na kanadskom brankárovi. Vzápätí minul v dobrej pozícii Benák. Presnú mušku nemal ani po Sikorovej akcii Číhař.
Pri Poletínovom vylúčení Oršulák vytesnil puk pri šanci osamoteného Hageho po prihrávke Reschnyho ľavým betónom na tyč. V čase 15:14 už ale zužitkoval presilovku Iginla, ktorý po Misovej prihrávke zamieril do prázdnej bránky. V 17. min trafil McKenna z pravého kruhu bližšiu tyč.
Vzápätí bolo vyrovnané. Po Galvasovom bekhendovom nahodení poslal doklepol puk pod ľavý betón Ivankovica a radoval sa zo svojej prvej bránky na turnaji. Pred prvou pauzou mohol otočiť stav pri Luchankovom treste Novotný, z dorážky ale neuspel.
V 24. min už Česi skórovali. Pšenička našiel bekhendom medzi kruhmi Titlbacha, ktorý zamieril na Ivankovicovu lapačku a rovnako ako Curran si pripísal prvú bránku na šampionáte. O chvíľu neskôr vyriešil Sikora prečíslenie individuálne, ale zakončenie mu nevyšlo. Za Kanadu mal dve príležitosti Iginla.
VIDEO: Víťazný gól Česka
V 32. minúte neprekonal Sikora Ivankovica a bol vylúčený za seknutie do lapačky kanadského gólmana. V úvode presilovky trafil Hage z pozície medzi kruhmi ľavú tyč a Parekh z dorážky zamieril len do Oršulákovho pravého betónu.
Po Poletínovom vyhodení puku mimo ihriska sa Česi bránili v troch proti piatim. Po Hageho rane z ľavého kruhu najskôr Oršulák vytesnil puk do bližšej tyče. Vzápätí už vyrovnal Parekh cez tieniaceho Reschného.
V čase 38:04 fauloval Pšenička unikajúci Hageho a Kanaďania mali možnosť trestného strieľania. Hage pri forhendovom blafáku neuspel aj kvôli tomu, že go Oršulák podrazil a rozhodcovia Österberg so Stachowiakom nechali nájazd opakovať. S ďalšou kľučkou do forhendu Hage neuspel a minul.
Augustov tím sa vrátil do vedenia 43 sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď Curran nabil na pravý kruh Benákovi, ktorý tiež zaznamenal svoj prvý gól na turnaji.
V záverečnej časti zahrozil Titlbach prienikom zakončeným bekhendovou strelou. V 44. minúte zostal nepokrytý pri ľavej tyči Reschny, ktorý vykorčuľoval do bránkoviska a vyrovnal.
Česi odolali následnému náporu súpera a v čase 49:49 opäť udreli. Číhař sa kličkou zbavil Desnoyersa a zdvihol puk mimo dosahu Ivankovica. Ďalšiu šancu mal po Titlbachovej prihrávke Novotný a ešte dorážal Galvas.
Český tím pokračoval v tlaku, ale Kanaďania odolali. Po faule McKenny na Galvasa v 54. minúte sa dočkali presilovky, ale tú po 48 sekundách prerušilo vylúčenie Augustovho výberu za príliš veľa hráčov na ľade. Za štyri sekundy išiel ale pykať Misa za zdržiavanie hry.
Česi skrátené početné výhody nevyužili a v 58. minúte vyrovnal z dorážky Martone. Potom sa ale uvoľnil Curran cez Brunickeho a puk sa od Poletinej korčule dostal za Ivankovice.
Rozhodcovia si ešte situáciu overili pri videu. Poistku pridal v presilovke pri hre súpera bez gólmana Čihař.