Švédi nemali zľutovanie ani s obhajcami. Skupinu ovládli bez straty bodu

Hokejisti Švédska oslavujú gól.
Hokejisti Švédska oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|1. jan 2026 o 07:24
Nad domácim tímom triumfovali jednoznačne 6:3.

MS v hokeji U20 2026 - skupina A

USA - Švédsko 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Góly: 29. Chase Reid (Eiserman, Ziemer), 37. Zellers (Ziemer, Hagens), 43. Stiga (Mooney, Lee) – 10. Juustovaara Karlsson (Freij, Nilson), 24. Genborg (Danielsson, V. Björck), 27. Pettersson (Berglund, Håkansson), 33. Pettersson (Berglund), 36. Genborg (V. Björck, Danielsson), 47. Stenberg (Berglund, Eklund)

Hokejisti USA prehrali v zápase skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote s tímom Švédska 3:6.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

