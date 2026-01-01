Švédi nemali zľutovanie ani s obhajcami. Skupinu ovládli bez straty bodu

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
USA - Švédsko 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)
Góly: 29. Chase Reid (Eiserman, Ziemer), 37. Zellers (Ziemer, Hagens), 43. Stiga (Mooney, Lee) – 10. Juustovaara Karlsson (Freij, Nilson), 24. Genborg (Danielsson, V. Björck), 27. Pettersson (Berglund, Håkansson), 33. Pettersson (Berglund), 36. Genborg (V. Björck, Danielsson), 47. Stenberg (Berglund, Eklund)
/Správu aktualizujeme/
Hokejisti USA prehrali v zápase skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote s tímom Švédska 3:6.