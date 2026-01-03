Nepriaznivý stav ich nezlomil. Českí hokejisti otočili zápas piatimi gólmi v rade

Českí hokejisti do 20 rokov oslavujú gól na MS.
Sportnet, ČTK|3. jan 2026 o 01:06
Rozhodujúca bola druhá tretina štvrťfinálového duelu.

MS v hokeji U20 2026 - štvrťfinále

Česko - Švajčiarsko 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

Góly: 21. Galvas (Sikora, Nestrašil), 31. Drančák (Kubiesa, Klíma), 32. Jiříček (Benák, Poletín), 36. Sikora (Čihař, Klíma), 51. Klíma (Kubiesa, Fibigr), 58. Fibigr (Čihař) – 4. Muggli (Ustinkov, Aeschlimann), 27. Reber (J. Neuenschwander, Steiner)

Rozhodovia: Huber (Rak.), Stachowiak (USA) - LaPointe (Kan.), Makinen (Fín. ). Vylúčenie: 4:5

Diváci: 3102

Hokejisti Česka postúpili do semifinále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali Švajčiarsko 6:2.

Zverenci trénera Patrika Augustu rozhodli zápas štyrmi gólmi v druhej tretine, gólom a dvoma asistenciami sa pod ich výhru podpísal útočník Jiří Klíma.

Český tím postúpil na vrcholné podujatie hráčov do 20 rokov do bojov o medaily piatykrát v rade. Vlani v Ottawe skončili Česi tretí, keď v zápase o bronz porazili Švédsko.

VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Švajčiarsko vo štvrťfinále MS U20 2026

Prvým semifinalistom sa stali Švédi, ktorí zdolali Lotyšsko 6:3.

Priebeh zápasu Česko - Švajčiarsko vo štvrťfinále MS U20 2026

I. tretina:

Česi vstúpili do stretnutia aktívne, hneď v úvode preveril brankára Kirscha dvakrát útočník Benák, skóre ale neotvoril.

V 2. minúte bol potom vylúčený Chludil a napriek tomu, že sa jeho spoluhráči v oslabení ubránili, osem sekúnd po návrate českého útočníka prekonal brankára Oršuláka strelou od modrej čiary obranca Muggli.

Hru v početnej výhode si potom vyskúšali aj Česi, výraznejšiu šancu si ale nevypracovali. Švajčiari pozorne bránili a nedovoľovali súperovi výraznejšie ohroziť Kirscha. Vyrovnať nedokázali Poletín, Číhař a po samostatnej akcii sa nepresadil ani Jiříček.

II. tretina:

Hneď na začiatku druhej tretiny Jiříček zaváhal v rozohrávke a do veľkej šance sa dostal Wey. Oršulák ale jeho strelu ramenom vyrazil.

O pár sekúnd neskôr navyše Galvas potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho českého obrancu a tretím gólom na turnaji vyrovnal.

V 25. min mohol po prečíslení tri na dva vrátiť Švajčiarsku vedenie Maier, Oršulák ale opäť výborne zasiahol.

O minútu neskôr bol ale vylúčený Mrtka a šestnásťročný švajčiarsky talent Neuenschwander pripravil ideálnou prihrávkou gól pre Rebera.

Česi ale v rozpätí 44 sekúnd vývoj zápasu utočili. V 31. min sa pri svojom druhom štarte na turnaji zapísal prvýkrát medzi strelca Drančák, potom sa pohotovou dorážkou presadil Jiříček a posunul favorita do vedenia.

Výborný český výkon v druhej tretine podčiarkol v 36. min kapitán Sikora, ktorý prestrelil Kirscha a štýlovo oslávil 20. narodeniny.

III. tretina:

Švajčiari sa v úvode tretej časti snažili duel zdramatizovať, výraznejšie príležitosti si ale nevypracovali.

Naopak blízko piatemu gólu boli Curran alebo Kubiesa. Český tím potom nevyužil druhú početnú výhodu, tri sekundy po návrate Waidachera na ľad sa ale presadil Klíma a priblížil Augustov výber k postupu do bojov o medaily.

Posledné slovo mal v 58. min obranca Fibigr, ktorý sa presadil v presilovej hre a upravil na konečných 6:2.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

