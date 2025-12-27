Chrenko je na čele. Kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Slovenský útočník Tomáš Chrenko je priebežne na čele kanadského bodovania na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Na turnaji zatiaľ nazbieral tri body za tri góly. Všetky zaznamenal v druhom zápase skupiny proti Nemecku. Slováci vďaka nemu dosiahli prvé víťazstvo na turnaji.
Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Pozícia
Hráč
Národnosť
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Tomáš Chrenko
Slovensko
2
3
0
3
2.
William Zellers
USA
1
2
1
3
3.
Vojtěch Čihař
Česko
1
1
2
3
4.
Michael Hage
Kanada
1
1
2
3
5.
Ethan MacKenzie
Kanada
1
1
2
3
6.
Dustin Willhöft
Nemecko
2
1
2
3