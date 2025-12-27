Chrenko je na čele. Kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|27. dec 2025 o 23:08
ShareTweet0

Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji U20 2026. Koľko bodov nazbierali Slováci a aké je poradie v TOP 6?

Slovenský útočník Tomáš Chrenko je priebežne na čele kanadského bodovania na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Na turnaji zatiaľ nazbieral tri body za tri góly. Všetky zaznamenal v druhom zápase skupiny proti Nemecku. Slováci vďaka nemu dosiahli prvé víťazstvo na turnaji.

Pozrite si kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Kanadské bodovanie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Pozícia

Hráč

Národnosť

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

1.

Tomáš Chrenko

Slovensko

2

3

0

3

2.

William Zellers

USA

1

2

1

3

3.

Vojtěch Čihař

Česko

1

1

2

3

4.

Michael Hage

Kanada

1

1

2

3

5.

Ethan MacKenzie

Kanada

1

1

2

3

6.

Dustin Willhöft

Nemecko

2

1

2

3

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na MS v hokeji U20 2026
    so 23:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Chrenko je na čele. Kanadské bodovanie na MS v hokeji do 20 rokov 2026