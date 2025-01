Hokejisti USA obhájili po roku zlaté medaily, dramatické finále rozhodli v predĺžení

Ryan Leonard, útočník USA, MVP turnaja: "Fíni mali lepší začiatok, ale postupne sme sa zlepšovali. Neskôr sme im príliš nedali puk a mali sme hru pod kontrolou. Vedeli sme, že to dobre dopadne, ak sa budeme držať našej hry. Som z neho (Stigu) veľmi šťastný. Na začiatku bol náhradník, no prepracoval sa do zostavy a videli sme, prečo tam je."

Trey Augustine, brankár USA: "Fíni hrali naozaj dobre, ale my sme sa celý čas držali našej hry. Prehrávali sme 1:3, čo nie je ideálne, no napokon sme to otočili. Od druhej tretiny sme to mali vo svojich rukách. Je to neuveriteľné, neexistuje lepší pocit."