Američanky si hotovali na prvé miesto, no prišla Zapletalová. Si šialená, odkázala jej súperka

Slovenská atletika zažíva v disciplíne 400 metrov cez prekážky nevídané obdobie. Emma Zapletalová v priebehu jediného týždňa ovládla dvoje pretekov v rámci prestížnej Diamantovej ligy.
Po víťazstve v marockom Rabate nadviazala na úspech v Ríme, keď zvíťazila v novom svetovom výkone roka 52,58 sekundy, čím opäť posunula vlastný národný rekord.
V historických tabuľkách sa posunula už na výborné 12. miesto.
Tri a pol sekundy za šesť rokov
Zatiaľ čo v Rabate bola slovenská rekordérka zo svojho času a víťazstva v šoku, v Ríme už nastupovala s iným nastavením.
„Keď som videla čas 52,73, skutočne som bola prekvapená a mala som aj chvíľu myšlienky, že či to dobre odmerali. Potrebovala som si to v sebe potvrdiť druhým časom, že je to naozaj realita. Po čase z Ríma som si to tak podpísala,“ doplnila.
V Ríme zvíťazila v ešte v silnejšej konkurencii, aká bola o štyri dni skôr v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríži Američanka Anna Cockrellová, tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová.
Slovenka za sebou nechala aj ďalšie Američanky, bývalú svetovú rekordérku Dalilah Muhammadovú a Jasmine Jonesovú, ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro.
Napriek tomu, že si Zapletalová spomenula na svoj debut v Ríme spred šiestich rokov, keď v roku 2020 dobehla v čase 56,02 s, tentoraz už bola v úplne inej pozícii.
„Prišla som s inými skúsenosťami, v inej situácii a aj teda s lepším výkonom,“ zhodnotila.
VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej na Diamantovej lige v Ríme
V príprave bojovala s kolenom
Kľúčom k úspechu bolo sústredenie sa na vlastný rytmus. Tréner jej pred štartom naordinoval 15 krokov medzi prekážkami a radil jej ignorovať súperky.
„Aby som mohla ísť 15 krokov, tak si nemôžem všímať ostatné bežkyne, pretože potom začnem s nimi súperiť a chcem ísť dopredu. Krok potom veľkým chcením skracujem,“ vysvetlila Zapletalová.
Hoci vo finiši zhodila poslednú prekážok, nerozhodilo ju to. „V behu v tých stotinkách som vlastne asi ani neriešila, že som skopla prekážku. Len som sa snažila ísť do cieľa a finišovať,“ opísala záverečné momenty.
Fascinujúce je, že výborné výkony dosiahla po príprave, ktorú označila za nie ideálnu. Počas sústredenia v Afrike ju trápilo koleno, musela tri týždne improvizovať na bicykli či v bazéne. Problém jej napokon pomohol vyriešiť až lekár v Belgicku.
„Pred pretekmi v Rabate som počas rozcvičky koleno cítila viac. Ale keď som už bola na štarte, myslela som iba na to, že idem súťažiť a nemyslím na koleno,“ prezradila.
Si šialená, odkázala súperka
Dominancia mladej Slovenky nezostala bez odozvy. Zapletalová vníma, že americké rivalky z jej úspechov nie sú nadšené.
"S trénerom sme videli taký komentár, že Američanky sa už možno tešili na odchod Femke Bol, ktorá prešla na osemstovku. Čakali, že pozícia svetovej líderky bude otvorená, a tu sa zrazu objaví ďalšia blonďavá Európanka... Pobavilo nás to. Vnímajú ma, vedia že so mnou treba na štarte počítať.
Z Američaniek cítim, že z toho nie sú úplne nadšené. Pozdravíme sa a pogratulujeme si, ale nemáme nejaký blízky kontakt,“ povedala 26-ročná prekážkarka.
Naopak, úprimnú radosť prejavila po pretekoch v Ríme napríklad nórska súperka Amalie Iuelová, ktorá za Slovenkou prišla so slovami: „Si šialená. Čo si to odbehla?“
Práve Zapletalová môže postupne ísť na prvé miesto svetového rebríčka, keďže Bolovej postupne odpadávajú časy z minulého roka.
VIDEO: Emma Zapletalová
Vrcholom budú ME v Birminghame
Napriek postaveniu sezónnej líderky a favoritky si Zapletalová nepripúšťa tlak. Ani na oslavy momentálne nie je čas.
„Sezóna je v plnom prúde. Verím, že po nej bude priestor a dôvod na oslavy,“ hovorí.
Najbližšie ju čaká štart na pretekoch Diamantovej ligy v Osle (10. júna), následne hladká štvorstovka na Zlatej tretre v Ostrave (16. júna), potom preteky v Dohe, Záhrebe a míting PTS v Banskej Bystrici (21. júla).
Vrcholom sezóny však zostávajú ME v Birminghame, kde chce zabojovať o čo najlepší výsledok. Na otázku o prekonaní hranice 52 sekúnd odpovedala s pokorou.
„Cieľ je stále ísť do pretekov naplno a zamerať sa na to, čo môžem zlepšiť, kde môžem tie stotinky stiahnuť. Ťažko rozprávať o konkrétnom čase.
Je to 52 a pol, začiatok sezóny, uvidíme, keď mi bude forma stúpať a ako mi pôjdu stotinky dole, či sa dostanem k prelomeniu 52 sekúnd.
Už terajší výkon je však taký, že nepôjde len tak ľahko dole. Uvidíme, necháme sa prekvapiť," povedala.
V Ríme jej k úspechu pomohla aj prítomnosť rodiny, čo pre ňu robilo víťazstvo ešte výnimočnejším.
„Veľmi som sa potešila, že môj starký sa prišiel pozrieť na preteky v Ríme. O to väčšiu radosť som mala, keď som mohla vyhrať priamo pred jeho očami,“ uzavrela momentálne najlepšia prekážkarka sveta.