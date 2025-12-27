VIDEO: Fíni vstúpili do turnaja presvedčivým víťazstvom. Dánom nastrielali šesť gólov

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Dánsko - Fínsko 2:6 (1:3, 0:3, 1:0)
Góly: 7. Bundgaard (Amondsen, E. Jakobsen), 43. Linde (M. Jakobsen, Larsen) - 2. Vesterinen (Kuhta, Tuuva), 3. Kalto (Westergard, Kiviharju), 11. Suvanto (Kuhta, Boelius), 25. Koivu (Kiviharju, Ruohonen), 27. Saarelainen (Boelius, Vanhanen), 32. Vesterinen (Kuhta, Tuuva)
Fínski hokejoví reprezentanti do 20 rokov úspešne vstúpili do MS hráčov tejto vekovej kategórie v USA.
V úvodnom zápase B-skupiny zvíťazili v Minneapolise nad rovesníkmi z Dánska presvedčivo 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Fínsko