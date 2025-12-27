VIDEO: Fíni vstúpili do turnaja presvedčivým víťazstvom. Dánom nastrielali šesť gólov

Hráči Fínska sa tešia z víťazstva nad Dánskom. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. dec 2025 o 07:12
Dáni sa dokázali presadiť len dvakrát.

MS v hokeji U20 2026 - skupina B

Dánsko - Fínsko 2:6 (1:3, 0:3, 1:0)

Góly: 7. Bundgaard (Amondsen, E. Jakobsen), 43. Linde (M. Jakobsen, Larsen) - 2. Vesterinen (Kuhta, Tuuva), 3. Kalto (Westergard, Kiviharju), 11. Suvanto (Kuhta, Boelius), 25. Koivu (Kiviharju, Ruohonen), 27. Saarelainen (Boelius, Vanhanen), 32. Vesterinen (Kuhta, Tuuva)

Fínski hokejoví reprezentanti do 20 rokov úspešne vstúpili do MS hráčov tejto vekovej kategórie v USA.

V úvodnom zápase B-skupiny zvíťazili v Minneapolise nad rovesníkmi z Dánska presvedčivo 6:2.

VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Fínsko

Tabuľka skupiny B

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

MS v hokeji U20 2026

    dnes 07:59
