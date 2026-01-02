Nemci zvládli zápas o záchranu. Dánov poslali do nižšej kategórie ôsmimi gólmi

Hokejisti Nemecka do 20 rokov
Hokejisti Nemecka do 20 rokov (Autor: Facebook/Deutscher Eishockey-Bund)
TASR|2. jan 2026 o 21:13
Nemecko sa udržalo medzi elitou tretí rok po sebe.

MS v hokeji U20 2026 - o udržanie sa

Nemecko - Dánsko 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)

Góly: 4. Lewandowski (Willhöft, Boos), 8. Schäfer (Boos, Händel), 23. Schams (Boos, Lewandowski), 25. Seidl (Willhöft), 46. Willhöft (Lewandowski, Händel), 51. Schams (Händel, Seidl), 53. Boos (Schäfer, Willhöft), 59. Schwarz (Seidl) - 18. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 27. J. Klyvo (Larsen, M. Jakobsen), 31. J. Green (Bundgaard, Larsen), 52. Linde (Schioldan, Klyvo)

Rozhodcovia: Mejzlík (ČR), Verbeek (Kan.) - Stalder (Švaj.), Strömberg (Švéd. ). Vylúčenia: 4:5. Presilovky: 3:2.

Diváci: 2645

Hokejisti Nemecka zdolali Dánsko vysoko 8:4 v zápase o udržanie sa v elitnej kategórii na MS hráčov do 20 rokov.

Nemecko zvládlo zápas o záchranu tretí rok po sebe, o divíziu nižšie tak zostúpilo Dánsko.

Piatkový súboj o udržanie sa priniesol ofenzívny hokej. Nemci si vytvorili náskok 4:1 a hoci mali v druhej tretine výraznú prevahu, napokon v nej Dáni skorigovali na 3:4.

V úvode tretej tretiny ich však pribrzdili oslabenia a Nemci opäť odskočili na rozdiel troch gólov - 6:3. Hoci Dáni neskôr znížili, Boos vrátil Nemcom pohodlný náskok.

VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Dánsko

Dáni sa na prebiehajúcom šampionáte vrátili do elitnej kategórie prvýkrát od roku 2019, no nedokázali ani raz bodovať.

Doplatili najmä na slabú defenzívu, ktorá inkasovala 36 gólov v piatich zápasoch. Nemcov čaká o rok ôsma účasť v elitnej kategórie za sebou.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

