Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 - program, výsledky, tabuľka (MS U20)

Slovenskí mladíci sa ako tradične na prelome rokov prestavia na MS v hokeji do 20 rokov. Ročník 2026 sa hrá od 26. decembra do 5. januára.
Turnaj sa odohrá na dvoch štadiónoch v americkej Minnesote - 3M Arena (Minneapolis) s kapacitou 10.257 divákov a Grand Casino Arena (Saint Paul) s kapacitou 17.954 divákov.
Slováci sa predstavia v skupine A na štadióne Grand Casino Arena, v ktorej postupne vyzvú Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko.
Slováci si rozložili kemp v meste Bemidji v Minnesote, kde pricestovali 16. decembra.
Zverenci trénera Petra Frühaufa odohrajú v príprave dva zápasy - v noci na 22. decembra o 2.00 SEČ proti Lotyšom a o deň neskôr v rovnakom čase proti Česku.
Aj napriek nízkemu vekovému priemeru si hráči uvedomujú zodpovednosť. „Lídrom musí byť každý, iba tak budeme úspešní,“ uviedol pred šampionátom útočník Tobias Pitka.
Program a výsledky - Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Skupina A
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Štvrtok, 26. december:
19.00 h Slovensko - Švédsko
Piatok, 27. december:
20.00 h Slovensko - Nemecko
Pondelok, 30. december:
00.00 h Slovensko - USA
Utorok, 31. december:
00.00 h Slovensko - Švajčiarsko
Širšia nominácia Slovenska
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Anchorage Wolverines/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA)
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA), Patrik Rusznyák (Lulea HF/Švéd.)
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Ondrej Maruna (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica), Alex Miroslav Zálešák (MODO Hockey/Švéd.)