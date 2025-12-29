VIDEO: Česi neudržali v závere tesný náskok. Jiříček však rozhodol úžasným zakončením

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Fínsko - Česko 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 60. Hemming (Tuuva, Ruohonen) – 2. Kubiesa (Galvas, Čihař), 64. Jiříček (Sikora, Čihař)
Českí hokejisti vyhrali v treťom stretnutí na majstrovstvách sveta juniorov 2026 v americkom Minneapolise nad Fínskom 2:1 v predĺžení a pripísali si druhú výhru.
V čase 63:39 rozhodol obranca Adam Jiříček, ktorý prekonal gólmana Petteriho Rimpinena parádnym zakončením s hokejkou medzi nohami.
Česi si tak na treťom mieste skupiny B polepšili na päť bodov, Fíni majú o dva viac.
Česi sa ujali vedenia v 2. minúte, keď využil presilovú hru Matej Kubiesa. Fíni vyrovnali 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri power play vďaka gólu Emila Hemminga.
Posledný duel v základnej skupine zohrajú zverenci trénera Patrika Augustu v stredu od 21.30 h SEČ s Lotyšskom.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS U20 2026
Priebeh zápasu Česko - Fínsko
I. tretina:
Český tím nastúpil aj s obrancom Radimom Mrtkom a útočníkom Dannym Chludilom, ktorí boli doplnení na súpisku. Do bránky sa postavil Michal Oršulák, ktorý odchytal úvodný duel pri porážke s Kanadou (5:7) a nahradil Matyáša Maříka.
Ten nastúpil v druhom dueli pri výhre 7:2 s Dánskom. Kapitán Petr Sikora musel po zásahu pukom z nedeľňajšieho tréningu použiť celotvárový kryt.
Už po 66 sekundách hry sa český tím dočkal dlhej presilovej hry po krosčeku Väisänena pred fínskou bránkou na Poletína. Kanadskí sudcovia Murray a Verbeek po revízii zákroku i videa udelili trest na päť minút a do konca stretnutia.
Po 46 sekundách početnú výhodu využil Kubiesa, ktorý sa po Galvasovej prihrávke trafil z ľavého kruhu.
VIDEO: Gól Mateja Kubiesu
Vo zvyšku oslabenia sa Fíni ubránili a ešte v oslabení zahrozil z prečíslenia Saarelainen.
Pred polovicou úvodnej časti sa v presilovke mohol po Curranovej prihrávke spoza bránky presadiť Poletín, no svoju šancu nevyužil. Ten sa potom v 12. min dostal aj do úniku, no forhendový blafák nedotiahol.
Augustov výber sa ubránil aj pri Žemličkovom treste. Pred prvou pauzou mal po Sikorovej prihrávke veľkú príležitosť Pšenička, ale minul bránku.
II. tretina:
V úvode druhej časti preveril Rimpinena Novotný, potom pálil od modrej čiary Mrtka. Český tím sa musel brániť pri Curranovom vylúčení a Oršulák po strele Kiviharjua stihol zaľahnúť puk pred dotierajúcim Ruohonenom.
Na prelome druhej časti sa Augustov tímu ubránil pri Pšeničkovom treste a ešte pred pauzou mohol v oslabení skórovať, ale Poletín v úniku po Sikorovej prihrávke fínskeho gólmana neprekonal.
III. tretina + predĺženie:
Fíni, ktorí vyslali za prvé dve tretiny len sedem striel na bránku, začali viac zamestnávať Oršuláka. Pri treste Novotného si český gólman poradil s Miettinenovou ranou.
Sikora v dobrej pozícii upadol v súboji a skončil v bránke namiesto puku. V 54. min mal poistku na hokejke Kubiesa po Poletínovej prihrávke, ale Rimpinen zasiahol.
Česko vedenie v závere neudržalo a pri power play vyrovnal po Tuuvaovej prihrávke Hemming.
VIDEO: Gól Emila Hemminga
V nastavení sa po šanciach na oboch stranách napokon radovali Česi. Po Sikorovej prihrávke zostal sám pred Rimpinenom Jiříček a prekvapil ho svojou fintou.
VIDEO: Parádny víťazný gól strelil Adam Jiříček