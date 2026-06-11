VIDEO: Keď uvidel čas, stratil reč. Mladý šprintér zlomil 14-ročný svetový rekord

Dvadsaťročný Američan Ja'Kobe Tharp zabehol svetový rekord na 110 metrov prekážok. Hneď v rozbehu na univerzitnom šampionáte NCAA v Eugene sa blysol časom 12,75 sekundy.
Juniorský majster sveta z roku 2024 o päť stotín vylepšil doterajšie maximum krajana Ariesa Merritta z roku 2012.
"Vedel som, že to v nohách mám. Ale pred týmto závodom to na mojej bingo karte rozhodne nebolo, ani náhodou, "povedal Tharp.
S povolenou podporou vetra 1 m/s ubral zo svojho osobného rekordu plných 26 stotín. S časom 13,01, ktorý dosiahol vlani v auguste pri triumfe na majstrovstvách USA rovnako na ikonickom štadióne Hayward Field v Eugene, mu doteraz patrilo v historických tabuľkách 32. miesto.
VIDEO: Ja'Kobe Tharp zabehol svetový rekord na 110 metrov prekážok
"Išiel som celkom rýchlo. Posledné tri prekážky boli trochu ošemetné. Čakal som čas 12,97 alebo 12,98. Ale keď som to videl, stratil som reč," uviedol Tharp. "Pripadalo mi to rýchle, ale úprimne, všetky moje preteky mi prídu rýchle."
Stredajšie rozbehy ovládol Tharp s náskokom 27 stotín. Finále, v ktorom bude obhajovať vlaňajší titul, ho čaká v piatok.
"Snažím sa sústrediť na to, čo je predo mnou. Musím to tu ešte dokončiť o dva dni," povedal finalista vlaňajších majstrovstiev sveta v Tokiu, kde obsadil šieste miesto časom 13,31 sekundy.
Na americkom univerzitnom šampionáte padol podľa agentúry AP svetový rekord v individuálnej disciplíne po 50 rokoch. V roku 1976 sa oň postaral výškar Dwight Stones.