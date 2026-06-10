Česko mieri za štvrtým domácim šampionátom. Generálny sekretár: Už sme poslali vyhlásenie

Českí hokejisti oslavujú titul po zápase Švajčiarsko - Česko na MS v hokeji 2024.
Českí hokejisti oslavujú titul po zápase Švajčiarsko - Česko na MS v hokeji 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 16:22
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Česká republika má záujem usporiadať MS v roku 2031.

Česká republika má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zatiaľ figuruje ako jediný známy kandidát na zorganizovanie šampionátu.

„Český hokej má záujem uchádzať sa o usporiadanie majstrovstiev sveta v roku 2031. Medzinárodnej hokejovej federácii IIHF sme už zaslali Letter of Intent (vyhlásenie o záujme o usporiadanie MS), ktorým sme formálne vyjadrili záujem vstúpiť do kandidačného procesu,“ uviedol pre web hokej.cz generálny sekretár Českého hokeja Jan Černý.

„Nejde však o definitívne pridelenie turnaja, ale o začiatok štandardného procesu podľa pravidiel IIHF.

Prípadný záujem iného zväzu o MS 2031 dosiaľ nebol oznámený a my o tom nechceme špekulovať, môže byť oznámený na kongrese v októbri 2026. Konečné rozhodnutie je v kompetencii IIHF,“ dodal Černý.

Ak by bola kandidatúra úspešná, Česko by v ére samostatnosti hostilo šampionát už štvrtýkrát.

Budúci rok pritom Vítkovice a Poruba budú organizovať MS žien do 18 rokov, vo februári 2028 sa v Prahe odohrá základná skupina Svetového pohára a na december 2029 sa Česi snažia získať MS juniorov.

Pražská O2 aréna by bola zrejme voľbou pre prípadné MS 2031, druhú skupinu by mohli hostiť Brno, Ostrava alebo nová aréna v Pardubiciach.

Dosiaľ známe dejiská MS:

2027: Düsseldorf, Mannheim (Nemecko)

2028: Paríž, Lyon (Francúzsko)

2029: Bratislava, Košice (SR)

2030: Helsinki, Riga (Fínsko/Lotyšsko)

K získaniu MS 2031 musia Česi najneskôr v januári 2027 odovzdať oficiálnu kandidačnú listinu s podrobnou dokumentáciou, kongres IIHF potom potvrdí vybrané dejisko v máji 2027 počas MS v Nemecku.

Už v stredu bola medializovaná informácia, že Slovinsko uvažuje o usporiadaní MS spolu s Maďarskom v roku 2032.

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    Českí hokejisti oslavujú titul po zápase Švajčiarsko - Česko na MS v hokeji 2024.
    Českí hokejisti oslavujú titul po zápase Švajčiarsko - Česko na MS v hokeji 2024.
    Česko mieri za štvrtým domácim šampionátom. Generálny sekretár: Už sme poslali vyhlásenie
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