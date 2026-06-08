Organizátori budúcoročných MS pristúpili k ďalšej zmene. Slováci odohrajú svoje zápasy v inom meste

Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko).
Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko). (Autor: TASR)
Sportnet|8. jún 2026 o 11:35
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Slovensko však ostáva v skupine B.

Slovenská hokejová reprezentácia odohrá svoje zápasy na MS v hokeji 2027 v nemeckom meste Düsseldorf. Rozhodla o tom IIHF.

Zverencom Vladimíra Országha sa však súperi meniť nebudú - hrať budú v skupine B.

Organizátor len vymenil hostiteľské mestá a domáce Nemecko odohrá svoje zápasy v Mannheime.

Slováci by sa tak mali predstaviť v B-skupine v Düsseldorfe a okrem Česka ich čakajú aj zámorské tímy USA a Kanada. Zahrajú si aj proti Dánom, Nórom, Kazachstanu a Maďarsku.

Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných MS, Česi v ňom vyhrali 3:2.

Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15.

Organizátor má však právo jeden tím vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáca reprezentácia. Nemci to využili vo svoj prospech.

Zloženie skupín na MS 2027

A-skupina (Mannheim): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina

B-skupina (Düsseldorf): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko

Reprezentácie

    Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko).
    Patrik Koch, Oliver Okuliar a Maxim Štrbák (všetci Slovensko).
    Organizátori budúcoročných MS pristúpili k ďalšej zmene. Slováci odohrajú svoje zápasy v inom meste
    dnes 11:35
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