Organizátori budúcoročných MS pristúpili k ďalšej zmene. Slováci odohrajú svoje zápasy v inom meste

Slovenská hokejová reprezentácia odohrá svoje zápasy na MS v hokeji 2027 v nemeckom meste Düsseldorf. Rozhodla o tom IIHF.
Zverencom Vladimíra Országha sa však súperi meniť nebudú - hrať budú v skupine B.
Organizátor len vymenil hostiteľské mestá a domáce Nemecko odohrá svoje zápasy v Mannheime.
Slováci by sa tak mali predstaviť v B-skupine v Düsseldorfe a okrem Česka ich čakajú aj zámorské tímy USA a Kanada. Zahrajú si aj proti Dánom, Nórom, Kazachstanu a Maďarsku.
Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných MS, Česi v ňom vyhrali 3:2.
Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15.
Organizátor má však právo jeden tím vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáca reprezentácia. Nemci to využili vo svoj prospech.
Zloženie skupín na MS 2027
A-skupina (Mannheim): Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
B-skupina (Düsseldorf): USA, Kanada, Česko, Slovensko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko