Slováci sa zobudili príliš neskoro. Favorita výrazne prestrieľali, no doplatili na efektivitu

Ivan Feneš, tréner SR: "Som hrdý na chalanov, nechali na ľade všetko. Vedeli sme, že to bude náročný zápas a ak im dáme šance, využijú ich. V úvode sme opäť zle vyhodnotili niektoré situácie. Bol to boj našich hráčov s ich brankárom. Dám však ruku do ohňa za každého hráča, ukázali to dnes na ľade. Musíme len tvrdo pracovať, pretože naša základňa je malá a je ťažké konkurovať týmto tímom."