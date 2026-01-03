Nečakaný šok pre obhajcov titulu. Hokejisti USA nezvládli predĺženie vo štvrťfinále

MS v hokeji U20 2026 - štvrťfinále
USA - Fínsko 3:4 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. Hutson (Bednarik, McMorrow), 31. Eiserman (Hutson, Hagens), 59. Lee (Hagens, Zellers) – 25. Ruohonen (Westergård), 53. Tuuva (Kiviharju, Saarelainen), 54. Saarelainen (Tuuva, Boelius), 63. Välilä (Vanhanen, Miettinen)
/Správu aktualizujeme/
Hokejisti Fínska postúpili do semifinále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali domácich obhajcov titulu z USA 4:3 po predĺžení.
Do semifinále postúpili aj Švédi, ktorí zdolali Lotyšsko 6:3 a hokejisti Česka, ktorí si poradili so Švajčiarskom 5:2.