Nečakaný šok pre obhajcov titulu. Hokejisti USA nezvládli predĺženie vo štvrťfinále

Heikki Ruohonen (28) oslavuje gól do siete USA.
Heikki Ruohonen (28) oslavuje gól do siete USA. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|3. jan 2026 o 02:41
ShareTweet0

Američania tak nezopakujú triumf z rokov 2024 a 2025.

MS v hokeji U20 2026 - štvrťfinále

USA - Fínsko 3:4 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)

Góly: 21. Hutson (Bednarik, McMorrow), 31. Eiserman (Hutson, Hagens), 59. Lee (Hagens, Zellers) – 25. Ruohonen (Westergård), 53. Tuuva (Kiviharju, Saarelainen), 54. Saarelainen (Tuuva, Boelius), 63. Välilä (Vanhanen, Miettinen)

/Správu aktualizujeme/

Hokejisti Fínska postúpili do semifinále na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali domácich obhajcov titulu z USA 4:3 po predĺžení.

Do semifinále postúpili aj Švédi, ktorí zdolali Lotyšsko 6:3 a hokejisti Česka, ktorí si poradili so Švajčiarskom 5:2.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Heikki Ruohonen (28) oslavuje gól do siete USA.
    Heikki Ruohonen (28) oslavuje gól do siete USA.
    Nečakaný šok pre obhajcov titulu. Hokejisti USA nezvládli predĺženie vo štvrťfinále
    dnes 02:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Nečakaný šok pre obhajcov titulu. Hokejisti USA nezvládli predĺženie vo štvrťfinále