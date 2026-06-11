    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2. polčas
    Mexiko City
    1 - 0
    1:0
    LIVE
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Najväčšie MS v histórii odštartovali v Mexiku. Hlavnou hviezdou ceremoniálu bola Shakira

    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Fotogaléria (23)
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 21:16
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    Program prebiehal na Aztéckom štadióne.

    Hviezdna speváčka Shakira bola hlavnou hviezdou štvrtkového otváracieho ceremoniálu futbalových MS 2026.

    Program prebiehal na Aztéckom štadióne, ktorý sa počas turnaja oficiálne nazýva Mexico City Stadium, pred úvodným zápasom medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou. Jeho úvodný výkop bol na programe o 21.00 SELČ. 

    Kolumbijská speváčka vystúpila so skladbou Dai Dai, ktorú pripravila spoločne s nigérijským interpretom Burna Boyom.

    FIFA sa k Shakire vrátila po úspechu jej piesní k predošlým mundialom v popredí s hitom Waka Waka z MS 2010. V programe sa predstavili aj ďalší latinskoamerickí speváci a ceremoniál otvorili tanečníci v domorodých odevoch.

    Momentka z otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Momentka z otváracieho ceremoniálu MS 2026. (Autor: TASR/AP)

    Tanečníci sa krútili okolo obrovského modelu trofeje pre víťaza MS a na historickom štadióne s kapacitou 80.000 miest sa odpaľovali ohňostroje.

    Krátko pred výkopom mala slovo mexicko-americká herečka Salma Hayek, ktorá fanúšikom odkázala, aby si turnaj užili.

    Úvodnému výkopu okrem toho predchádzal sprievod s vlajkami všetkých zúčastnených a na záver spoločné vystúpenie talianskeho tenora Andreu Bocelliho a kórejsko-americkej speváčky Ejae. 

    Aztécky štadión prešiel pred turnajom rekonštrukciou a stal sa prvým na svete, ktorý hostí už tretie mužské majstrovstvá sveta.

    Tanečníci vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred futbalovým zápasom skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou.
    Tanečníci vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred futbalovým zápasom skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou. (Autor: TASR/AP)

    Predtým sa na ňom hralo aj na MS 1970 a 1986, keď tam vo finálových zápasoch zažiarili Pelé a Diego Maradona. Šampionát v USA, Kanade a Mexiku je prvý v histórii s 48 účastníkmi a zároveň prvý, ktorý hostia tri krajiny.

    Samostatné ceremoniály sa uskutočnia aj v piatok pred prvými zápasmi v Kanade a USA. V Toronte majú vystúpiť Michael Bublé a Alanis Morissette, v Inglewoode v okrese Los Angeles americká speváčka Katy Perry.

    Šampionát so 48 účastníkmi spoluorganizujú aj USA a Kanada. Na programe bude 104 zápasov, finále sa uskutoční 19. júla v New Jersey.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Tím Mexika pózuje pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Shakira spolu so svojím bratom Antoniom Mebarakom čaká na svoj výstup počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Lyle Foster z Južnej Afriky vedie loptu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    23 fotografií
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Kolumbijský spevák J Balvin vystupuje pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Demonštrant drží mexickú vlajku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta FIFA 2026 v Mexiko City.Demonštranti lepia plagáty s fotografiami nezvestných v Mexiku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta 2026 v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Dobrovoľníci ťahajú plachtu cez ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Mexickí fanúšikovia na tribúnach držia tričká s obrázkom Mexičana Jesúsa Gallarda pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Mexickí fanúšikovia na tribúnach čakajú na začiatok zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Fanúšikovia prichádzajú do fan zóny deň pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Príslušníci bezpečnostných zložiek strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do priestoru fanúšikovského festivalu, kde sledujú zápas skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.

    Očakáva sa, že vygeneruje rekordné celkové príjmy vo výške 13 miliárd dolárov. Druhý zápas úvodného dňa odohrajú v Guadalajare v piatok o 4.00 SELČ Kórejská republika a Česko.

    Za favoritov turnaja sa považujú Španielsko i Francúzsko, obhajca titulu Argentína sa bude spoliehať na svojho 38-ročného hviezdneho lídra Lionela Messiho.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MexikoMexikoMEX
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Program MS vo futbale 2026 - 11.6.2026

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    vs.
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Najväčšie MS v histórii odštartovali v Mexiku. Hlavnou hviezdou ceremoniálu bola Shakira
    dnes 21:16
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.
    Najväčšie MS v histórii odštartovali v Mexiku. Hlavnou hviezdou ceremoniálu bola Shakira
    dnes 21:16
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