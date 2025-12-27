Chrenko sa blysol čistým hetrikom. Slováci zvládli dôležitý súboj o postup do štvrťfinále

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Slovensko - Nemecko 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 11. Chrenko (Nemec), 20. Chrenko (Nemec, Straka), 34. Chrenko (Svrček, Radivojevič), 60. Beluško - 52. Willhöft (Lewandowski).
Rozhodcovia: Huber (Rak.), Verbeek - Pye (obaja Kan.), Stalder (Švaj.), vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 3702
Slovensko: Prádel - Fabuš, Radivojevič, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Murín - Dubravík, Tomka, Straka - Gašo
Nemecko: Vieillard – Hense, Kretzschmar, Schams, Händel, Bleicher, F. Kose, Pape – Lewandowski, Boos, Willhöft – T. Kose, Schwarz, Seidl – Pul, Schäfer, Schneider – Schütz, Maul, Späth – Sager
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v A-skupine v St. Paul zdolali Nemecko 4:1 a urobili dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále.
Hetrikom ich nasmeroval za triumfom Tomáš Chrenko.
Veľkou oporou slovenského tímu bol aj brankár Michal Prádel, ktorý zneškodnil 34 striel. Zverenci trénera Petra Frühaufa, ktorí v piatok na úvod šampionátu podľahli Švédom 2:3, majú po dvoch stretnutiach na konte tri body, Nemci zostávajú bez bodu.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na utorok, o polnoci SEČ vyzvú rovesníkov z USA.
Priebeh zápasu Slovensko - Nemecko
I. tretina
Slováci nastúpili už aj s uzdraveným Radivojevičom a v bránke s Prádelom, ktorý dostal šancu namiesto Lenďáka. Začali svižne a už v 4. minúte si unikajúci Pitka vypýtal faul. V následnej presilovke Pobežal trafil žŕdku a Radivojevič pri svojom sóle nedotiahol forhendový blafák.
Aj Nemci vedeli pohroziť, v 7. minúte Lewandowski v šanci minul Prádelovu bránku. Slováci však boli živší, rýchlejší a strelecky aktívnejší a v 11. minúte sa zaslúžene ujali vedenia, keď sa Chrenko dobre zorientoval v neprehľadnej situácii a strelou z otočky otvoril skóre.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko
V závere tretiny Slováci zovreli súpera v ďalšej presilovke a ich tlak rezultoval v druhý gól Chrenka, ktorému prihral pred odkrytú bránku Nemec - 2:0. Tesne pred sirénou opäť zvonila žŕdka za Vieillardom, tentoraz po strele Dubravíka.
II. tretina
Zverenci trénera Frühaufa pokračovali aj v druhej časti v aktivite, ale v mnohých situáciách im už chýbal dôraz. Nemci postupne otupili slovenský nápor, začali vyhrávať viac súbojov a tlačili sa do koncovky.
VIDEO: Rozhovory po zápase
T. Kose skúšal zaskočiť Prádela spoza bránky, nepríjemne zakončil aj Pul. Na druhej strane Chrenkovu šancu zastavil betónom Vieillard.
Chrenko sa dočkal hetriku v 34. minúte počas presilovky, keď si jeho prihrávku na Nemca zrazil do vlastnej bránky nemecký obranca Kretzschmar - 3:0. V závere tretiny Dubravík v rýchlom prečíslení minul bránku.
III. tretina
V tretej tretine sa Slováci už nikam nehnali, vzadu čakali na súperove chyby a po nich vyrážali do brejkov. V 43. minúte sa Pobežal drzo natlačil do predbránkového priestoru, bekhendom Vieillarda neprekonal.
Nemci to stále nevzdávali, Prádel podržal svoj tím pri šanciach Boosa a Willhöfta. O čisté konto prišiel v 52. minúte, keď mu Willhöft po kľučke zasunul puk pomedzi betóny. Prádel vzápätí zachránil Slovákov od ďalšej pohromy, keď zastavil prenikajúceho Schäfera.
Súper potom dvakrát fauloval, no Slováci presilovku 5 na 3 nevyužili. V závere putoval na trestnú lavicu Tomka, Nemci odvolali brankára, ale power play nevyužili. Naopak, Beluško cez celé klzisko poslal puk do opustenej bránky a spečatil výsledok na konečných 4:1.
Hlasy po zápase
Peter Frühauf, tréner SR „20“: „Vyzeralo to až príliš jednoducho v prvej tretine, tá nás trochu oklamala. My musíme nájsť spôsob, ako to udržať 60 minút. Toto sú majstrovstvá sveta, tu súperi zápasu nevzdávajú, ani keď prehrávajú o tri góly. Nemci v druhej tretine zapli, aj sme to očakávali, ich systém je totiž šitý na druhú tretinu, keď majú tímy ďalej striedačky. Pokiaľ my hráme svoju hru, sme veľmi nebezpeční a dokážeme mať hru pod kontrolou. Potom prišlo pár ľahkovážností, a to si nemôžeme dovoliť, lebo ľahkovážnosť vystrieda strach a to si tiež nemôžeme dovoliť. Zápas nám ukázal, že nemáme limity, všetko je možné. Mišo Prádel mal niekoľko dôležitých zákrokov, je skvelý brankár, mali sme tiež veľa zblokovaných striel, v čom vynikal Adam Beluško. Vyhrali sme zápas, čo si viac môžeme priať.“
Adam Beluško, obranca a autor štvrtého gólu SR: „Výborný zápas. Chceli sme vyhrať už včera, čo sa nepodarilo, som veľmi rád, že sme to dnes zvládli víťazne. Strašne som hrdý, že som dal gól, obzvlášť na takom veľkom turnaji. Ale sme tím a je jedno, kto strelil gól, najdôležitejšie je víťazstvo.“
Tomáš Chrenko, útočník a najlepší hráč SR, autor hetriku: „Hetrik poteší, ale bez spoluhráčov by som to nezvládol. Víťazstvo sa rodilo ťažko, ale hrali sme dobre, systémovo, táto šatňa má všetko, čo treba. S naším forčekom má každý súper problém, dôležité takisto bolo, že sme išli do bránky a prvú tretinu sme ich prestrieľali.“