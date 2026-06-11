Slovenský talent mieri zo Švédska do Kanady: Som veľmi nadšený. Draftoval ho Detroit

Slovenský hokejista Michal Svrček sa sťahuje zo Švédska do kanadskej juniorskej súťaže Ontario Hockey League (OHL).
Devätnásťročný útočník sa dohodol na zmluve s tímom Windsor Spitfires. Vo štvrtok o tom informovala oficiálna webstránka klubu.
Slovenský reprezentant do 20 rokov, ktorý sa predstavil na prelome rokov aj na juniorskom svetovom šampionáte v USA, by mal odohrať v drese Windsoru celú nadchádzajúcu sezónu.
Spitfires si ho vybrali vo vlaňajšom import drafte z 53. miesta. „Som veľmi nadšený. Som super šťastný a teším sa na pôsobenie v tíme,“ uviedol Svrček pre klubový web.
V novom tíme si od slovenského mladíka veľa sľubujú. „Svrček je svetový juniorský talent a bude mať okamžitý vplyv na hru nášho klubu.
Sme nadšení, že sme dokázali priviesť Michala do Windsoru,“ povedal na adresu mládežníckeho reprezentanta generálny manažér klubu Bill Bowler.
Odchovanec žilinského hokeja pôsobil od roku 2022 vo švédskom Brynäs IF. V klube prešiel mládežníckymi kategóriami a v decembri 2024 zažil debut v A-tíme.
V najvyššej švédskej súťaži skóroval už ako 18-ročný, stal sa druhým najmladším slovenským strelcom v histórii SHL.
Počas dvoch sezón odohral v SHL 29 zápasov v základnej časti s bilanciou gól a dve asistencie a šancu dostal aj v 13 dueloch play off, v ktorých si pripísal dve asistencie.
V minulej sezóne okrem A-tímu a juniorského tímu Brynäs IF nastupoval aj v druhej švédskej lige HockeyAllsvenskan za Västeras IK, kde bol na hosťovaní.
V NHL má na Svrčeka práva klub Detroit Red Wings, ktorý ho draftoval minulý rok v 4. kole z celkového 119. miesta.
Slovenský krídelník reprezentoval SR na dvoch MS do 18 rokov a aj na uplynulých MS do 20 rokov v Minneapolise a St. Paul, kde si pripísal dva body (1+1) v piatich stretnutiach.