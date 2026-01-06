Kanada si napravila chuť po prehre s Českom. Z juniorského šampionátu neodchádza naprázdno

Kanaďan Sam O'Reilly (druhý zľava) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase o bronz.
Kanaďan Sam O'Reilly (druhý zľava) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase o bronz. (Autor: TASR/AP)
V súboji o bronz si poradila s Fínskom.

MS v hokeji U20 2026 - zápas o bronz

Kanada - Fínsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)

Góly: 2. S. O'Reilly (Hage, McKenna), 5. Cootes (Verhoeff, Greentree), 19. Parekh (Hage, McKenna), 22. Martone (Iginla, Parekh), 26. O'Reilly (McKenna, Hage), 54. McKenna (Hage) - 4. Välilä (Ruohonen), 12. Miettinen (Boelius, Kuhta), 35. Ruohonen (Tuuva)

Rozhodovali: Lindner, Tobias - Heinen (všichni USA), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1

Diváci: 7298

Kanada: George - Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, Verhoeff, MacKenzie - Iginla, Misa, Martone - S. O'Reilly, Hage, McKenna - Reschny, Beaudoin, Desnoyers - Greentree, Cootes, Luchanko. Trenér: D. Hunter.

Finsko: Rimpinen - D. Nieminen, Kiviharju, Boelius, Väisänen, Välilä, M. Jokinen, Nykyri - Hemming, Miettinen, Vanhanen - Tuuva, Ruohonen, Saarelainen - Pikkarainen, Kuhta, Westergard - A. Koivu, Suvanto, Vesterinen - Kalto. Trenér: Mikkola.

Hokejisti Kanady získali na MS v hokeji do 20 rokov 2026 bronzové medaily. V súboji o 3. miesto si poradili s Fínskom po výsledku 6:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Fínsko

V boji o zlato sa stretne Švédsko s mladíkmi z Česka. Duel môžete sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu.

Carter George počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Porter Martone a Leo Tuuva počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Zayne Parekh a Joona Saarelainen počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Kashawn Aitcheson a Emil Hemming počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Porter Martone a Leo Tuuva počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Oliver Suvanto a Keaton Verhoeff počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Heikki Ruohonen a Michael Hage počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Arttu Valila počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Arttu Valila počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Arttu Valila počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Cole Beaudoin (26) a Matias Vanhanen (37) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Tij Iginla (11) a Mitja Jokinen (2) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Gavin McKenna (9) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sam O'Reilly (23) oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Zayne Parekh (19) a Oliver Suvanto (38) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Cole Reschny (21) a Aron Kiviharju (33) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Petteri Rimpinen (30) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Michael Misa (7) a Heikki Ruohonen (28) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Porter Martone (22) oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Julius Miettinen (27) oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Matias Vanhanen (37) a Cameron Reid (10) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Zayne Parekh oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Petteri Rimpinen inkasuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Brankár Carter George (30) a Jasper Kuhta (29) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sam O'Reilly oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Sam O'Reilly a brankár Petteri Rimpinen (30) počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Julius Miettinen oslavuje gól počas zápasu o bronz medzi Kanadou a Fínskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

