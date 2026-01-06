Kanada si napravila chuť po prehre s Českom. Z juniorského šampionátu neodchádza naprázdno

MS v hokeji U20 2026 - zápas o bronz
Kanada - Fínsko 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Góly: 2. S. O'Reilly (Hage, McKenna), 5. Cootes (Verhoeff, Greentree), 19. Parekh (Hage, McKenna), 22. Martone (Iginla, Parekh), 26. O'Reilly (McKenna, Hage), 54. McKenna (Hage) - 4. Välilä (Ruohonen), 12. Miettinen (Boelius, Kuhta), 35. Ruohonen (Tuuva)
Rozhodovali: Lindner, Tobias - Heinen (všichni USA), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1
Diváci: 7298
Kanada: George - Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, Verhoeff, MacKenzie - Iginla, Misa, Martone - S. O'Reilly, Hage, McKenna - Reschny, Beaudoin, Desnoyers - Greentree, Cootes, Luchanko. Trenér: D. Hunter.
Finsko: Rimpinen - D. Nieminen, Kiviharju, Boelius, Väisänen, Välilä, M. Jokinen, Nykyri - Hemming, Miettinen, Vanhanen - Tuuva, Ruohonen, Saarelainen - Pikkarainen, Kuhta, Westergard - A. Koivu, Suvanto, Vesterinen - Kalto. Trenér: Mikkola.
Hokejisti Kanady získali na MS v hokeji do 20 rokov 2026 bronzové medaily. V súboji o 3. miesto si poradili s Fínskom po výsledku 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Fínsko
V boji o zlato sa stretne Švédsko s mladíkmi z Česka. Duel môžete sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu.