Slovenskí mladíci sa vzopreli favoritovi. Gólová prestrelka však nemala šťastný koniec

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Slovensko - USA 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
Góly: 9. Pitka (Tomík, Fabuš), 12. Chrenko (Radivojevič), 27. Beluško (Straka), 35. Svrček (Straka, Chrenko), 59. Chrenko (Radivojevič, Nemec) – 22. Spellacy (McMorrow), 29. McMorrow (Bednarik, Spellacy), 31. Lee (Mooney, Zellers), 40. Hagens (Stiga, Reid), 41. Hagens (Reid, Ziemer), 45. Zellers (Ziemer, Mooney)
Rozhodcovia: Borga (Švajč.), Huber (Nem.) - Albinati (Kan.), Makinen (Fín.)
SR: Prádel - Fabuš, Radivojevič, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Murín - Dubravík, Tomka, Straka - Gašo
USA: Heil – Hensler, Kleber, Osburn, Reid, Barnett, Emery, Rheaume-Mullen – Stiga, Hagens, Ziemer – Mooney, Plante, Eiserman – McKinney, Lee, Horcoff – Spellacy, Zellers, McMorrow – Bednarik
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v A-skupine v St. Paul prehrali s domácim výberom USA tesne 5:6.
Zverenci Petra Frühaufa viedli nad favoritom 2:0 aj 3:1, ale potom domáci výber otočil skóre. Útočník Tomáš Chrenko zaznamenal dva góly a asistenciu.
Slováci majú v tabuľke 3 body za víťazstvo nad Nemeckom 4:1, so Švédskom prehrali 2:3.
Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli najprv prehrali so Švédskom 2:3, no následne zaznamenali dôležitý triumf 4:1 nad Nemeckom.
Zverenci Petra Frühaufa nastúpia na svoj posledný duel v základnej skupine 31. decembra o 19.00 hod proti rovesníkom Švajčiarska.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS U20 2026
Priebeh zápasu Slovensko - USA
I. tretina
Američania začali podľa očakávania aktívne, od úvodu si vytvorili tlak. Ten však Slováci prečkali a v 9. minúte udreli.
Tomík získal puk v strednom pásme, zadovkou našiel kapitána Pitku a ten nekompromisne skóroval presnou strelou k žŕdke.
Američania po góle pritvrdili, ale aj za cenu faulu a v presilovej hre sa presadil svojím štvrtým gólom na šampionáte Chrenko. Zvyšok prvého dejstva patril opäť Američanom.
Najskôr vychytal Stigu v nájazde Prádel, potom pomohla slovenskému brankárovi žŕdka po strele Hagensa. Neujala sa ani strela Leeho, tú Prádel vytesnil ramenom.
II. tretina
Po prestávke mali Slováci opäť možnosť presilovky, ale inkasovali. AJ Spellacy tečoval strelu McMorrowa a znížil na 2:1.
Potom opäť Prádel vychytal v nájazde Stigu a po návrate vylúčeného Morrowa na ľad zachránil Slovákov obranca Kalman, keď zastavil puk smerujúci do bránky.
Vyrovnanie viselo vo vzduchu, ale Slovákom sa podarilo to isté čo domácim a Beluško v oslabení zvýšil na 3:1.
Po skončení presilovky však zámorskí hokejisti predsa len znížili zásluhou McMorrowa. Potom si na trestnú lavicu išiel sadnúť Čapoš a Lee jeho faul potrestal - 3:3.
V početnej výhode však onedlho hrali aj Frühaufovi zverenci a Svrček dal štvrtý gól Slovenska. V závere druhej tretiny však presne namieril Hagens a vyrovnal.
III. tretina
V tretej tretine sa domácim podarilo skórovať už po 18 sekundách, Prádela prekonal opäť Hagens.
Potom slovenskí reprezentanti dvakrát faulovali, prvé oslabenie prežili bez ujmy, ale v druhom už inkasovali.
Zellers skóroval po prudkej prihrávke Ziemera, puk však skončil v bránke po dotyku korčuľou. Arbitri si pre istotu išli pozrieť presný zásah aj na video, nakoniec však gól uznali.
Dvojgólový náskok držali Američania statočne, pomohla im aj žŕdka po strele Svrčeka.
V závere sa slovenskí hokejisti pokúsili otočiť skóre v hre bez brankára, ale presný zásah Chrenka znamenal len korekciu skóre.
Hlas po zápase
Peter Frühauf, tréner SR: „Máme tu 25 odhodlaných bojovníkov a veľmi ma mrzí táto prehra. Som šťastný, že sme odovzdali zo seba všetko, čo máme v sebe. Ak budeme takto hrať ďalej, tak verím, že to zvládneme. Mali sme v sebe obrovskú emóciu, čakali sme, že to bude útočný zápas. O tom zápasy s USA sú. Boli sme dobre nastavení, na náš výkon nemôžem povedať ani jedno kritické slovo.“