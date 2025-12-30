Výsledok, ktorý potešil aj Slovákov. Postup do štvrťfinále im spečatilo hladké víťazstvo

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Švajčiarsko - Nemecko 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly: 12. Körbler (Meier, Blessing), 14. Reber (Muggli, Steiner), 22. Körbler, 27. Johnson (Sansonnens, Mottard)
Slovenskí hokejisti získali istotu postupu do štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov 2026. Rozhodlo o tom utorňajšie víťazstvo Švajčiarska nad Nemeckom 4:0, po ktorom sa Slováci s určitosťou umiestnia v prvej štvorke základnej A-skupiny.
Nemci v nej obsadili posledné piate miesto po tom, čo nebodovali ani v jednom zápase.
Švajčiari boli po dvoch zápasoch bez bodu, no do dôležitého súboja s Nemeckom vstúpili dvomi gólmi v druhej tretine.
V prostrednej časti pridali ďalšie dva presné zásahy, po ktorých sa už Nemci nezmohli na zvrat. Slováci majú rovnako ako Helvéti tri body.
O tom, ktorý z týchto dvoch tímov postúpia z tretieho miesta, rozhodne ich vzájomný súboj.
Ten je na programe v stredu 31. decembra o 19.00 SEČ. Nemci budú hrať baráž o udržanie sa v elitnej kategórii.