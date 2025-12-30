Výsledok, ktorý potešil aj Slovákov. Postup do štvrťfinále im spečatilo hladké víťazstvo

Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól.
Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
30. dec 2025
Nemecko po ďalšej prehre bude hrať tretíkrát po sebe o záchranu.

MS v hokeji U20 2026 - skupina A

Švajčiarsko - Nemecko 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Góly: 12. Körbler (Meier, Blessing), 14. Reber (Muggli, Steiner), 22. Körbler, 27. Johnson (Sansonnens, Mottard)

Slovenskí hokejisti získali istotu postupu do štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov 2026. Rozhodlo o tom utorňajšie víťazstvo Švajčiarska nad Nemeckom 4:0, po ktorom sa Slováci s určitosťou umiestnia v prvej štvorke základnej A-skupiny. 

Nemci v nej obsadili posledné piate miesto po tom, čo nebodovali ani v jednom zápase.

Švajčiari boli po dvoch zápasoch bez bodu, no do dôležitého súboja s Nemeckom vstúpili dvomi gólmi v druhej tretine.

V prostrednej časti pridali ďalšie dva presné zásahy, po ktorých sa už Nemci nezmohli na zvrat. Slováci majú rovnako ako Helvéti tri body.

O tom, ktorý z týchto dvoch tímov postúpia z tretieho miesta, rozhodne ich vzájomný súboj.

Ten je na programe v stredu 31. decembra o 19.00 SEČ. Nemci budú hrať baráž o udržanie sa v elitnej kategórii.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 22:37
