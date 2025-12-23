Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026: Program, skupiny, zostavy, štadióny (prehľad).

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sú jubilejnou 50. edíciou juniorského svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF).
Turnaj sa hrá v americkej Minnesote v mestách Minneapolis a Saint Paul v tradičnom termíne na prelome rokov od 26. decembra 2025 do 5. januára 2026.
Slovensko je súčasťou skupiny A, v ktorej postupne vyzve Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. V skupine A sa predstavia USA, Fínsko, Kanada, Lotyšsko a Nemecko.
Turnaj sa odohrá na dvoch štadiónoch - 3M Arena (Minneapolis) s kapacitou 10.257 divákov a Grand Casino Arena (Saint Paul) s kapacitou 17.954 divákov.
Slováci vlani vypadli vo štvrťfinále, keď podľahli Fínsku 3:5. Titul na šampionáte obhajujú Američania, ktorí vo finále zdolali práve Fínsko 4:3 po predĺžení.
Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny či nominácie jednotlivých tímov na MS v hokeji do 20 rokov 2026 na jednom mieste.
Rozdelenie skupín MS v hokeji do 20 rokov 2025
Skupina A
- USA
- Švédsko
- Slovensko
- Švajčiarsko
- Nemecko
Skupina B
- Fínsko
- Česko
- Kanada
- Lotyšsko
- Dánsko
Program zápasov MS v hokeji do 20 rokov 2026
Skupinová fáza sa hrá od 26. do 31. decembra. Do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie tímy z oboch skupín.
Tímy z posledných miest sa stretnú v zápase o udržanie, ktorý sa odohrá 2. januára. Play-off je na programe od 2. do 5. januára.
TV Program MS v hokeji do 20 rokov 2026
Turnaj možno sledovať na televíznych staniciach JOJ Šport a ČT Sport či cez spoplatnenú platformu JOJ Play.
JOJ Šport ponúkne fanúšikom všetky skupinové zápasy slovenských reprezentantov.
Okrem toho na slovenskej stanici nájdete aj dva štvrťfinálové zápasy a následne aj oba semifinálové duely a takisto aj súboje o medaily.
V prípade, že Slovensko bude hrať o záchranu, JOJ Šport odvysiela tento súboj a k tomu jedno štvrťfinále namiesto dvoch.
JOJ Šport prinesie pred každým slovenským zápasom aj štúdio, ktoré sa začne 30 minút pred začiatkom duelu.
Štadióny na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Celkovo sa odohrá 29 zápasov na štadiónoch 3M Arena a Grand Casino Arena v amerických mestách Minneapolis a Saint Paul.
3M Arena, Minneapolis
- Kapacita: 10.257 divákov
- dejisko West Regional NCAA (2000, 2003, 2005, 2009) a NCAA Women's Frozen Four (2001, 2006)
Grand Casino Arena, Saint Paul
- kapacita: 17.954 divákov
- dejisko NCAA Frozen Four (2002, 2011, 2018, 2024) a domovský štadión tímu NHL Minnesota Wild
Hrací systém a pavúk MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zo základných skupín postúpia do vyraďovacej fázy (play-off) najlepšie 4 tímy z každej skupiny.
Krajina, ktorá vyhrá skupinu, bude hrať proti tímu na štvrtej priečke v druhej skupine a druhý nastúpi proti tretiemu z druhej skupiny (1A - 4B, 2A - 3B, 3A - 2B, 4A - 1B).
V semifinále sa stretne najvyššie nasadený tím s najnižšie nasadeným mužstvom. Nasadzovanie sa zostavuje podľa nasledovných kritérií: umiestnenie v skupine, počet bodov v skupine, gólový rozdiel v skupinovej fáze, počet vsietených gólov v skupine.
Rovnako ako posledné dva roky celky z piatych miest nastúpia len v jednom zápase, baráž do MS v hokeji U20 2023 sa hrala na dva víťazné duely.
Tabuľka skupiny A
Tabuľka skupiny B
Tituly MS hokeji do 20 rokov
- Kanada - 20
- Rusko/Sovietsky zväz - 13
- USA - 7
- Fínsko - 5
- Švédsko - 2
- Česko - 2
Zápasy Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Skupina B
/Grand Casino Arena, Saint paul/
Piatok, 26. december o 19.00 h:
Slovensko - Švédsko
Sobota, 27. december o 20.00 h:
Slovensko - Nemecko
Utorok, 30. december o 00.00 h:
Slovensko - USA
Piatok, 31. december o 19.00 h:
Slovensko - Švajčiarsko
Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
