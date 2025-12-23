Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026: Program, skupiny, zostavy, štadióny (prehľad)

23. dec 2025 o 06:00
Pozrite si všetky dôležité informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20) na jednom mieste.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sú jubilejnou 50. edíciou juniorského svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF).

Turnaj sa hrá v americkej Minnesote v mestách Minneapolis a Saint Paul v tradičnom termíne na prelome rokov od 26. decembra 2025 do 5. januára 2026.

Slovensko je súčasťou skupiny A, v ktorej postupne vyzve Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. V skupine A sa predstavia USA, Fínsko, Kanada, Lotyšsko a Nemecko.

Turnaj sa odohrá na dvoch štadiónoch - 3M Arena (Minneapolis) s kapacitou 10.257 divákov a Grand Casino Arena (Saint Paul) s kapacitou 17.954 divákov.

Slováci vlani vypadli vo štvrťfinále, keď podľahli Fínsku 3:5. Titul na šampionáte obhajujú Američania, ktorí vo finále zdolali práve Fínsko 4:3 po predĺžení.

Pozrite si skupiny, program zápasov, štadióny či nominácie jednotlivých tímov na MS v hokeji do 20 rokov 2026 na jednom mieste.

Rozdelenie skupín MS v hokeji do 20 rokov 2025

Skupina A

  • USA
  • Švédsko
  • Slovensko
  • Švajčiarsko
  • Nemecko

Skupina B

  • Fínsko
  • Česko
  • Kanada
  • Lotyšsko
  • Dánsko

Program zápasov MS v hokeji do 20 rokov 2026

Skupinová fáza sa hrá od 26. do 31. decembra. Do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie tímy z oboch skupín.

Tímy z posledných miest sa stretnú v zápase o udržanie, ktorý sa odohrá 2. januára. Play-off je na programe od 2. do 5. januára.

Kompletný program a výsledky nájdete na tomto odkaze >>>

Kompletný program zápasov

TV Program MS v hokeji do 20 rokov 2026

Turnaj možno sledovať na televíznych staniciach JOJ Šport a ČT Sport či cez spoplatnenú platformu JOJ Play.

JOJ Šport ponúkne fanúšikom všetky skupinové zápasy slovenských reprezentantov.

Okrem toho na slovenskej stanici nájdete aj dva štvrťfinálové zápasy a následne aj oba semifinálové duely a takisto aj súboje o medaily.

V prípade, že Slovensko bude hrať o záchranu, JOJ Šport odvysiela tento súboj a k tomu jedno štvrťfinále namiesto dvoch.

JOJ Šport prinesie pred každým slovenským zápasom aj štúdio, ktoré sa začne 30 minút pred začiatkom duelu.

Viac o TV programe nájdete na tomto odkaze >>>

Kompletný TV program

Štadióny na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Celkovo sa odohrá 29 zápasov na štadiónoch 3M Arena a Grand Casino Arena v amerických mestách Minneapolis a Saint Paul.

3M Arena, Minneapolis 

  • Kapacita: 10.257 divákov
  • dejisko West Regional NCAA (2000, 2003, 2005, 2009) a NCAA Women's Frozen Four (2001, 2006)
Štadión 3M Arena v Minneapolise.
Štadión 3M Arena v Minneapolise. (Autor: Wikipedia/Shipguy9)

Grand Casino Arena, Saint Paul

  • kapacita: 17.954 divákov
  • dejisko NCAA Frozen Four (2002, 2011, 2018, 2024) a domovský štadión tímu NHL Minnesota Wild
Štadión Grand Casino Arena v Saint Paul.
Štadión Grand Casino Arena v Saint Paul. (Autor: Wikipedia/Rx StrangeLove )

Hrací systém a pavúk MS v hokeji do 20 rokov 2026

Zo základných skupín postúpia do vyraďovacej fázy (play-off) najlepšie 4 tímy z každej skupiny.

Krajina, ktorá vyhrá skupinu, bude hrať proti tímu na štvrtej priečke v druhej skupine a druhý nastúpi proti tretiemu z druhej skupiny (1A - 4B, 2A - 3B, 3A - 2B, 4A - 1B).

V semifinále sa stretne najvyššie nasadený tím s najnižšie nasadeným mužstvom. Nasadzovanie sa zostavuje podľa nasledovných kritérií: umiestnenie v skupine, počet bodov v skupine, gólový rozdiel v skupinovej fáze, počet vsietených gólov v skupine.

Rovnako ako posledné dva roky celky z piatych miest nastúpia len v jednom zápase, baráž do MS v hokeji U20 2023 sa hrala na dva víťazné duely.

Tabuľka skupiny A

Tabuľka skupiny B

Tituly MS hokeji do 20 rokov

  • Kanada - 20
  • Rusko/Sovietsky zväz - 13
  • USA - 7
  • Fínsko - 5
  • Švédsko - 2
  • Česko - 2

Zápasy Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Skupina B

/Grand Casino Arena, Saint paul/

Piatok, 26. december o 19.00 h:

Slovensko - Švédsko

Sobota, 27. december o 20.00 h:

Slovensko - Nemecko

Utorok, 30. december o 00.00 h:

Slovensko - USA

Piatok, 31. december o 19.00 h:

Slovensko - Švajčiarsko

Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026

Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026

/doplníme/

Čo nájdete na Sportnete?

Sportnet.sk ponúkne každý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 naživo ako online prenos. Okrem textových prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, fotogalérie aj videočlánky.

Pozrite si aj program, tabuľky a skupiny, výsledky či ďalšie informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026.


MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

