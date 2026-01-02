Suverénni Švédi si pýtajú medaily. K postupu zavelili už po desiatich sekundách

MS v hokeji U20 2026 - štvrťfinále
Švédsko - Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 1. Frondell (Sahlin Wallenius), 17. Berglund (Pettersson, Genborg), 35. Boumedienne (Freij, Stenberg), 36. Carell (Eklund, Sahlin Wallenius), 42. Frondell (V. Björck, Freij, 56. Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund) - 14. Ansons (Osmanis, Šmits), 44. Flugins (Klaucans), 59. Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Lindner - Allan (obaja USA), Albinati (Kan. ). Vylúčenia: 7:5. Presilovky: 0:2
Diváci: 4946
Hokejisti Švédska sa stali prvými semifinalistami MS v hokeji do 20 rokov 2026. Vo štvrťfinále zdolali Lotyšsko 6:3.
Švédi budú hrať v semifinále piatykrát v sérii, v predošlých štyroch ročníkoch vždy získali medaily (1-0-3). Lotyši vypadli vo štvrťfinále tretíkrát za sebou.
Švédi ovládli bez prehry základnú skupinu A a uspeli aj v piatom zápase. Do vedenia sa dostali už po desiatich sekundách, keď otvoril skóre Anton Frondell.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Lotyšsko
Lotyšsko v 14. min v presilovke vyrovnalo, ale Severania ešte v prvej časti získali vedenie späť na svoju stranu.
Následne si Švédi vypracovali náskok 5:1. Lotyši síce znížili, žiadna dráma sa ale nekonala. Gólom a dvoma asistenciami sa pod výhru favorita podpísal obranca Leo Sahlin Wallenius, dve bránky strelil Frondell.