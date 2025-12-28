VIDEO: Lotyši opäť vystrašili Kanadu. Favorit unikol blamáži v predĺžení

Kanada oslavuje víťazstvo nad Lotyšskom.
Kanada oslavuje víťazstvo nad Lotyšskom. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. dec 2025 o 07:06
Tešili sa aj Američania.

MS v hokeji U20 2026 - skupina B

Lotyšsko - Kanada 1:2 (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 59. Berzkalns (Sārts, Diļevka) – 23. Reschny (McKenna, Brunicke), 61. Hage (McKenna, Parekh)

Kanadskí hokejoví fanúšikovia museli mať v sobotu déjà vu. Mladí Kanaďania viedli na majstrovstvách sveta do 20 rokov nad Lotyšskom iba tesne 1:0, keď necelé dve minúty pred uplynutím riadneho hracieho času Rudolfs Berzkalns vyrovnal.

Ktovie, koľko hráčov v dresoch s javorovým listom na drese a ich priaznivcov si spomenulo na minulý rok, keď favorizovaná Kanada prišla na MS v Ottawe o tesný náskok v súboji s Lotyšskom v 58. minúte a potom šokujúco prehrala v nájazdoch.

Tentoraz Kanaďania unikli ďalšej blamáži v predĺžení. Ešte v čase 59:08 putoval Lotyš Naudins na trestnú lavicu za zdržovanie. Jeho spoluhráči v oslabení obetavo odolávali kanadskému náporu a vydržali do konca 60. minúty.

V predĺžení však už Kanaďania v hre štyroch proti trom dobyli lotyšskú bránku a o ich výhre rozhodol Michael Hage.

Kanaďania v prvom zápase zdolali Čechov až po tuhom boji 7:5 a rozpaky nevyvolala len ich hra v defenzíve, ale aj správanie sa kanadských mladíkov. Kapitán tímu Porter Martone po góle do prázdnej bránky mieriac na striedačku štuchol do zadku Adama Novotného.

O niekoľko minút Kanaďania po odznení hymny odišli z ľadu bez toho, aby si podali s českými hráčmi ruky. Martone sa za svoje správanie na druhý deň kajal a podobne Hockey Canada sa stanoviskom na sociálnych sieťach ospravedlnil českému tímu aj IIHF.

VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - Kanada

MS U20 2026 - 2. hrací deň:

USA - Švajčiarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Dánsko - Česko 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Lotyšsko - Kanada 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Tabuľka skupiny A

Tabuľka skupiny B

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

