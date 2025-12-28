VIDEO: Lotyši opäť vystrašili Kanadu. Favorit unikol blamáži v predĺžení

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Lotyšsko - Kanada 1:2 (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 59. Berzkalns (Sārts, Diļevka) – 23. Reschny (McKenna, Brunicke), 61. Hage (McKenna, Parekh)
Kanadskí hokejoví fanúšikovia museli mať v sobotu déjà vu. Mladí Kanaďania viedli na majstrovstvách sveta do 20 rokov nad Lotyšskom iba tesne 1:0, keď necelé dve minúty pred uplynutím riadneho hracieho času Rudolfs Berzkalns vyrovnal.
Ktovie, koľko hráčov v dresoch s javorovým listom na drese a ich priaznivcov si spomenulo na minulý rok, keď favorizovaná Kanada prišla na MS v Ottawe o tesný náskok v súboji s Lotyšskom v 58. minúte a potom šokujúco prehrala v nájazdoch.
Tentoraz Kanaďania unikli ďalšej blamáži v predĺžení. Ešte v čase 59:08 putoval Lotyš Naudins na trestnú lavicu za zdržovanie. Jeho spoluhráči v oslabení obetavo odolávali kanadskému náporu a vydržali do konca 60. minúty.
V predĺžení však už Kanaďania v hre štyroch proti trom dobyli lotyšskú bránku a o ich výhre rozhodol Michael Hage.
Kanaďania v prvom zápase zdolali Čechov až po tuhom boji 7:5 a rozpaky nevyvolala len ich hra v defenzíve, ale aj správanie sa kanadských mladíkov. Kapitán tímu Porter Martone po góle do prázdnej bránky mieriac na striedačku štuchol do zadku Adama Novotného.
O niekoľko minút Kanaďania po odznení hymny odišli z ľadu bez toho, aby si podali s českými hráčmi ruky. Martone sa za svoje správanie na druhý deň kajal a podobne Hockey Canada sa stanoviskom na sociálnych sieťach ospravedlnil českému tímu aj IIHF.
VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - Kanada
MS U20 2026 - 2. hrací deň: