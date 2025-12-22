Slovákov čaká náročná skupina. Kde sledovať MS v hokeji do 20 rokov 2026? (TV program)

Slovenských mladíkov čaká na prelome rokov tradičná skúška, keď sa predstavia na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Juniorský šampionát sa hrá od 26. decembra do 5. januára. Turnaj sa odohrá na dvoch štadiónoch - 3M Arena (Minneapolis) s kapacitou 10.257 divákov a Grand Casino Arena (Saint Paul) s kapacitou 17.954 divákov.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Slováci sa predstavia v skupine A na štadióne Grand Casino Arena, v ktorej postupne vyzvú Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. V skupine B hrajú obhajcovia trofeje Fínsko, Česko, Kanada, Lotyšsko a Dánsko.
JOJ Šport ponúkne fanúšikom všetky skupinové zápasy slovenských reprezentantov.
Okrem toho na slovenskej stanici nájdete aj dva štvrťfinálové zápasy a následne aj oba semifinálové duely, aj oba súboje o medaily.
V prípade, že Slovensko bude hrať o záchranu, JOJ Šport odvysiela tento súboj a k tomu jedno štvrťfinále namiesto dvoch.
Všetky zápasy, ktoré pôjdu na JOJ Šport, budú dostupné aj na spoplatnenej internetovej platforme JOJ Play.
JOJ Šport prinesie pred každým slovenským zápasom aj štúdio, ktoré sa začne 30 minút pred začiatkom duelu.
Juniorský šampionát prinesie aj česká ČT Sport, ktorá odvysiela všetky súboje Česka v skupine. Následne zaradí do programu aj ďalšie zápasy vo vyraďovacej fáze podľa umiestnenia predovšetkým českých hokejistov.
Na území Česka bude možné tieto zápasy sledovať aj na webe Českej televízie.
Všetky duely slovenského výberu nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textových online prenosov.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Pozrite si kompletný TV program na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20).