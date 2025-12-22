Slovákov čaká náročná skupina. Kde sledovať MS v hokeji do 20 rokov 2026? (TV program)

TV Program: Kde sledovať Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026? (MS U20)
TV Program: Kde sledovať Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026? (MS U20) (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
Sportnet|22. dec 2025 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si kompletný TV program MS v hokeji U20 2026. Ktoré TV stanice vysielajú juniorský šampionát a kedy hrá Slovensko?

Slovenských mladíkov čaká na prelome rokov tradičná skúška, keď sa predstavia na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Juniorský šampionát sa hrá od 26. decembra do 5. januára. Turnaj sa odohrá na dvoch štadiónoch - 3M Arena (Minneapolis) s kapacitou 10.257 divákov a Grand Casino Arena (Saint Paul) s kapacitou 17.954 divákov.

Slováci sa predstavia v skupine A na štadióne Grand Casino Arena, v ktorej postupne vyzvú Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. V skupine B hrajú obhajcovia trofeje Fínsko, Česko, Kanada, Lotyšsko a Dánsko.

Priame prenosy z turnaja nájdete na televíznych staniciach JOJ Šport a ČT Sport.

JOJ Šport ponúkne fanúšikom všetky skupinové zápasy slovenských reprezentantov.

Okrem toho na slovenskej stanici nájdete aj dva štvrťfinálové zápasy a následne aj oba semifinálové duely, aj oba súboje o medaily.

V prípade, že Slovensko bude hrať o záchranu, JOJ Šport odvysiela tento súboj a k tomu jedno štvrťfinále namiesto dvoch.

Všetky zápasy, ktoré pôjdu na JOJ Šport, budú dostupné aj na spoplatnenej internetovej platforme JOJ Play.

JOJ Šport prinesie pred každým slovenským zápasom aj štúdio, ktoré sa začne 30 minút pred začiatkom duelu.

Juniorský šampionát prinesie aj česká ČT Sport, ktorá odvysiela všetky súboje Česka v skupine. Následne zaradí do programu aj ďalšie zápasy vo vyraďovacej fáze podľa umiestnenia predovšetkým českých hokejistov.

Na území Česka bude možné tieto zápasy sledovať aj na webe Českej televízie.

Všetky duely slovenského výberu nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textových online prenosov.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Pozrite si kompletný TV program na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20).

TV program: MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    TV Program: Kde sledovať Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026? (MS U20)
    TV Program: Kde sledovať Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026? (MS U20)
    Slovákov čaká náročná skupina. Kde sledovať MS v hokeji do 20 rokov 2026? (TV program)
    dnes 06:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovákov čaká náročná skupina. Kde sledovať MS v hokeji do 20 rokov 2026? (TV program)