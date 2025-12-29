Švédi nedopustili ďalšiu drámu. Súper sa dlho držal, ale nakoniec z toho bol debakel

MS v hokeji U20 2026 - skupina A
Nemecko - Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Góly: 8. Pul (Schäfer) - 2. Frondell (Freij, Eklund), 22. Björck (Boumedienne, Öhrqvist), 29. Berglund (Sahlin Wallenius, Carell), 36. Björck (Sahlin Wallenius, Danielsson), 40. Öhrqvist (Boumedienne), 46. Frondell (Freij), 58. Danielsson (Pettersson, Genborg), 60. Pettersson (Berglund, Genborg)
Hokejisti Švédska zdolali Nemecko presvedčivo 8:1 v úvodnom pondelňajšom stretnutí A-skupiny MS hráčov do 20 rokov.
- ONLINE: Nemecko - Švdésko dnes, MS v hokeji U20 2026 (skupina A)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Pred duelom medzi USA a Slovenskom priebežne vedú tabuľku s 9 bodmi z troch zápasov.
Pri víťazstve nad Nemcami, ktorí zostávajú bez bodu na poslednej priečke, strelili po dva góly Anton Frondell a Viggo Björck.
Švédi už mali istú účasť vo vyraďovačke. Nemci budú bojovať o prienik do štvrťfinále vo svojom záverečnom dueli proti Švajčiarsku.