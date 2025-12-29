Švédi nedopustili ďalšiu drámu. Súper sa dlho držal, ale nakoniec z toho bol debakel

Fotka zo zápasu Švédsko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Švédsko - Nemecko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
TASR|29. dec 2025 o 21:49
ShareTweet0

Po dva góly strelili Anton Frondell a Viggo Björck.

MS v hokeji U20 2026 - skupina A

Nemecko - Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

Góly: 8. Pul (Schäfer) - 2. Frondell (Freij, Eklund), 22. Björck (Boumedienne, Öhrqvist), 29. Berglund (Sahlin Wallenius, Carell), 36. Björck (Sahlin Wallenius, Danielsson), 40. Öhrqvist (Boumedienne), 46. Frondell (Freij), 58. Danielsson (Pettersson, Genborg), 60. Pettersson (Berglund, Genborg)

Hokejisti Švédska zdolali Nemecko presvedčivo 8:1 v úvodnom pondelňajšom stretnutí A-skupiny MS hráčov do 20 rokov.

Pred duelom medzi USA a Slovenskom priebežne vedú tabuľku s 9 bodmi z troch zápasov.

Pri víťazstve nad Nemcami, ktorí zostávajú bez bodu na poslednej priečke, strelili po dva góly Anton Frondell a Viggo Björck.

Švédi už mali istú účasť vo vyraďovačke. Nemci budú bojovať o prienik do štvrťfinále vo svojom záverečnom dueli proti Švajčiarsku.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Hayden Verbeek (v strede) v drese Spišskej Novej Vsi.
    Hayden Verbeek (v strede) v drese Spišskej Novej Vsi.
    Podpísal kontrakt s Montrealom, hral aj na Slovensku. Na MS U20 je však na opačnej strane
    dnes 22:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Švédi nedopustili ďalšiu drámu. Súper sa dlho držal, ale nakoniec z toho bol debakel