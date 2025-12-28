VIDEO: Česi zaznamenali prvú výhru na turnaji. Svojmu súperovi nastrieľali sedem gólov

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Dánsko - Česko 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly: 6. Petersen (E. Jakobsen, Olesen), 25. O. Larsen (Baerentsen) – 3. Čihař (Galvas, Nestrašil), 12. Kubiesa (Sikora, Galvas), 22. Nestrašil (Jiříček, Benák), 32. Jiříček (Novotný, Nestrašil), 36. Hoch (Klíma), 46. Galvas (Sikora, Novotný), 47. Žemlička
Českí hokejisti porazili na majstrovstvách sveta juniorov v Minneapolise Dánsko 7:2 a pripísali si premiérovú výhru na turnaji.
Obhajcovia bronzových medailí sa trikrát presadili v početnej výhode, gól a dve asistencie si pripísal obranca Tomáš Galvas. Spoľahlivý výkon podal brankár Matyáš Mařík.
Zverenci trénera Patrika Augustu na úvod šampionátu prehrali s favorizovanou Kanadou 5:7, v druhom dueli skupiny B ale nezaváhali. Kľúčový náskok si vypracovali v druhej tretine, po ktorej viedli 5:2.
Popri Galvasovi sa darilo aj Adamovi Jiříčkovi a Václavovi Nestrašilovi, ktorí si pripísali dva body za gól a asistenciu.
"Od začiatku sme vedeli, že to nebude nič jednoduché. Sami sme si to dlho komplikovali. Myslím si, že tam bolo pár dobrých vecí, ale zbytočnými chybami sme si sami podkopávali nohy a dávali súperovi šancu. Dánsko bolo húževnaté a dokázalo to využiť, "povedal kouč Augusta na webe zväzu.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Českému tímu vyšiel ideálne vstup do stretnutia. V 3. minúte ho posunul do vedenia Číhař, ktorý tečoval Galvasovu strelu.
O 27 sekúnd neskôr bol ale vylúčený Poletín a Dáni vyrovnali. Brankár Mařík zlikvidoval niekoľko šancí súpera, napokon ho ale prekonal Petersen.
V 11. min dostal päťminútový trest za faul na Číhra obranca Olesen a presne strieľajúci Kubiesa posunul favorita opäť do vedenia. Ďalší gól ale v dlhej početnej výhode Česi nepridali, Sikora trafil len tyč.
Po skončení presilovky sa vyznamenal Mařík, ktorý si poradil so samostatným nájazdom Bjergstada. Českobudějovický gólman tím výrazne podržal aj pri Klímovom vylúčení, pri zakončení Larsena mu pomohla tyč.
VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Česko
II. tretina:
Na začiatku druhej tretiny Mařík zlikvidoval ďalší samostatný nájazd, tentoraz Klyvoa, a následne v pokračujúcej presilovej hre zvýšil české vedenie Nestrašil. Dáni ale opäť dokázali znížiť, bezprostredne po buly sa trafil Larsen.
V polovici stretnutia predviedol Mařík kľúčový zákrok, keď betónom vyrazil gólovú dorážku Greena. A jeho spoluhráči následne Dánom odskočili.
Najprv sa po Novotného akcii presadil Jiříček, potom pripravil Klíma gól pre Hocha. Vydarenú pasáž z českého pohľadu zakončila strele Currana do tyče.
"Za stavu 3:2 vytiahol Matyáš Mařík fantastický zákrok a tam si aj sami hráči niečo povedali na striedačke. Myslím si, že sa to tým zlomilo.
Vďaka tomu, že sme do konca druhej tretiny odskočili na 5:2, sme sa trochu upokojili a tretiu tretinu už sme odohrali relatívne dobre, aj systémovo, "uviedol Augusta.
III. tretina:
V tretej tretine navýšili české vedenie Galvas a Žemlička, ktorých góly delilo 58 sekúnd. Hneď do niekoľkých šancí sa v presilovke dostal Benák, brankára Wildeho ale neprekonal. Znížiť mohol Linde, ale trafil len tyč. Rovnako ako neskôr Novotný.
Tretím súperom českého výberu budú v pondelok od 21.30 h SEČ hráči Fínska.
"Máme jedno víťazstvo z dvoch zápasov, čo je dôležité pre ďalší priebeh turnaja. Teraz nás čaká veľmi ťažké Fínsko, ktoré dobre poznáme a vieme, ako hrá.
Zase to pre nás bude dobré meranie síl. Zápas s Dánskom bol presne ten nervózny typ stretnutia, ktorý na takýchto turnajoch musíte zvládnuť. Samozrejme, ešte nie sme stopercentne vo štvrťfinále, ale jednoznačne nám to pomôže, "dodal Augusta.