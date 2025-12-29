VIDEO: Najväčší debakel turnaja. Fínski mladíci bez milosti rozstrieľali Lotyšov

MS v hokeji U20 2026 - skupina B
Fínsko - Lotyšsko 8: 0 (3: 0, 2: 0, 3: 0)
Góly: 5. Hemming (Vanhanen), 15. Kuhta (Westergard), 20. Westergard (Nykyri, Miettinen), 22. Hemming (Vanhanen, Kiviharju), 35. Saarelainen (Ruohonen, Boelius), 43. Vesterinen (Nykyri, Kuhta), 46. Ruohonen (A. Koivu, Piiparinen), 51. J. Boelius (Ruohonen, Saarelainen)
Rozhodcovia: Österberg (Švéd.), Tobias - Gorcoff (obaja USA), Thuma (ČR). Vylúčenie: 2:3. Presilovky: 1:0
Diváci: 3152
Fínski hokejisti na MS hráčov do 20 rokov v americkom Minneapolise deklasovali Lotyšsko 8:0. S plným počtom šiestich bodov sa dostali do čela skupiny B o bod pred Kanadu.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Tá v noci na nedeľu zdolala Lotyšov 2:1 až v predĺžení. Fíni budú dnes od 21:30 h SEČ čeliť Česku.
Fíni nadviazali na úvodné vysoké víťazstvo nad dánskym nováčikom 6:2. Brankár Petteri Rimpinen ako prvý na šampionáte udržal čisté konto a stačilo mu na to iba sedem úspešných zákrokov.
Tri body za gól a dve asistencie si pripísal Heikki Ruohonen, dvakrát skóroval Emil Hemming.
VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Fínsko