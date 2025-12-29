VIDEO: Najväčší debakel turnaja. Fínski mladíci bez milosti rozstrieľali Lotyšov

Momentka zo zápasu Fínsko - Lotyšsko
Momentka zo zápasu Fínsko - Lotyšsko (Autor: IIHF/TIM AUSTEN)
ČTK|29. dec 2025 o 07:42
ShareTweet0

Severania sa dostali na čelo skupiny.

MS v hokeji U20 2026 - skupina B

Fínsko - Lotyšsko 8: 0 (3: 0, 2: 0, 3: 0)

Góly: 5. Hemming (Vanhanen), 15. Kuhta (Westergard), 20. Westergard (Nykyri, Miettinen), 22. Hemming (Vanhanen, Kiviharju), 35. Saarelainen (Ruohonen, Boelius), 43. Vesterinen (Nykyri, Kuhta), 46. Ruohonen (A. Koivu, Piiparinen), 51. J. Boelius (Ruohonen, Saarelainen)

Rozhodcovia: Österberg (Švéd.), Tobias - Gorcoff (obaja USA), Thuma (ČR). Vylúčenie: 2:3. Presilovky: 1:0

Diváci: 3152

Fínski hokejisti na MS hráčov do 20 rokov v americkom Minneapolise deklasovali Lotyšsko 8:0. S plným počtom šiestich bodov sa dostali do čela skupiny B o bod pred Kanadu.

Tá v noci na nedeľu zdolala Lotyšov 2:1 až v predĺžení. Fíni budú dnes od 21:30 h SEČ čeliť Česku.

Fíni nadviazali na úvodné vysoké víťazstvo nad dánskym nováčikom 6:2. Brankár Petteri Rimpinen ako prvý na šampionáte udržal čisté konto a stačilo mu na to iba sedem úspešných zákrokov.

Tri body za gól a dve asistencie si pripísal Heikki Ruohonen, dvakrát skóroval Emil Hemming.

VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Fínsko

Tabuľka skupiny B

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

MS v hokeji U20 2026

    Momentka zo zápasu Fínsko - Lotyšsko
    Momentka zo zápasu Fínsko - Lotyšsko
    VIDEO: Najväčší debakel turnaja. Fínski mladíci bez milosti rozstrieľali Lotyšov
    dnes 07:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»MS v hokeji U20 2026»VIDEO: Najväčší debakel turnaja. Fínski mladíci bez milosti rozstrieľali Lotyšov