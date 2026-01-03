Slovenskí mladíci tvrdo narazili. Kanada si spravila zo štvrťfinále MS gólovú exhibíciu

MS v hokeji U20 2026 - štvrťfinále
Slovensko - Kanada 1:7 (0:5, 1:2, 0:0)
Góly: 37. Chovan (Kalman, Tomík) - 14. Reschny (Verhoeff, Beaudoin), 15. Iginla (Martone), 17. Misa (Parekh, MacKenzie), 18. O'Reilly (Carels, Desnoyers), 20. Martin (McKenna, Hage), 30. Martone (Verhoeff, Misa), 31. Beaudoin (O'Reilly, Parekh)
Rozhodcovia: Wuorenheimo (Fín.), Tobias – Gorcoff (obaja USA), Thuma (ČR), vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše Tomka (SR) DKZ za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 5250
Kanada: Ivankovic - Parekh, Reid, Brunicke, MacKenzie, Danford, Aitcheson, Verhoeff, Carels - Martone, Misa, Iginla - Martin, Hage, McKenna - O´Reilly, Beaudoin, Desnoyers - Cootes, Reschny, Luchanko
Slovensko: Prádel (17. Lenďák) - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík - Svrček, Pobežal, A. Mišiak - Straka, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský - Tomík
Slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou vysoko 1:7 vo štvrťfinálovom zápase MS v hokeji do 20 rokov 2026 v USA.
Favorit rozhodol o víťazstve už v prvej tretine, po ktorej viedol 5:0. Slováci sa medzi štvorku najlepších nedostali jedenástykrát po sebe.
Do semifinále sa okrem Kanady prebojovali aj tímy Švédska, Česka a Fínska.
Slováci odohrali na turnaji päť zápasov, z ktorých zvíťazili iba v jednom - nad Nemeckom 4:1. V základnej skupine podľahli Švédsku 2:3, USA 5:6 a Švajčiarsku 2:3.
Do vyraďovacej časti postúpili zo štvrtého miesta a narazili v ňom na víťaza základnej B-skupiny Kanadu.
Za najlepších hráčov SR na turnaji vyhlásili brankára Michala Prádela, obrancu Adama Beluška a útočníka Tomáša Chrenka, ktorý bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu s 8 bodmi (5+3). Slováci prehrali vo štvrťfinále MS juniorov štvrtýkrát po sebe.
Priebeh zápasu Slovensko - Kanada vo štvrťfinále MS U20 2026
I. tretina:
Od úvodu sa hralo vo vysokom tempe, no hru diktovali najmä Kanaďania. Tí mali puk často na hokejkách a Slováci sa do ofenzívy dostali iba sporadicky.
Kanaďanom sa dlho nedarilo prekonať slovenskú defenzívu, no v 14. minúte ju „odomkol“ Reschny, ktorý zblízka pretlačil puk do bránky Prádela.
O 46 sekúnd na neho nadviazal Iginla a keď onedlho skóroval aj Misa, siahli Slováci po výmene brankára a Prádela nahradil Lenďák.
Ten si udržal čisté konto iba 52 sekúnd, keďže O´Reilly pridal štvrtý gól rozbehnutých Kanaďanov, ktorí v závere prvej časti využili svoju prvú presilovku - 5:0.
II. tretina:
Kanadský tím mal herne navrch aj v druhej časti. V nej sa Slováci najskôr ubránili oslabeniu po menšom treste Chovana, no Martone a Beaudoin pridali uprostred druhej tretiny dva góly - 7:0.
V 37. minúte sa z gólu tešili aj Slováci, keďže Chovan využil zakrytý výhľad brankára Ivankovica - 7:1.
III. tretina:
Slovákom sa v tretej tretine podarilo zastaviť ofenzívu súpera a vďaka trom presilovkám sa viackrát usadili v útočnom pásme. Napriek sľubným streleckým pozíciám však už ďalší gól nepridali.