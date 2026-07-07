    Repríza semifinále či šlágre európskych tímov. Pozrite si dvojice štvrťfinále na MS

    Erling Haaland v popredí spoluhráčov z Nórska.
    Erling Haaland v popredí spoluhráčov z Nórska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. júl 2026 o 00:52
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    Pozrite si dvojice štvrťfinále na MS vo futbale 2026.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou osemfinále.

    Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostalo už len osem tímov, no chýbajú niektoré tradičné futbalové veľmoci.

    Bránami osemfinále neprešli Portugalci, Brazílčania či Mexičania.

    Prvý zápas štvrťfinále je na programe po dni pauzy, odohrá sa vo štvrtok, 9. júla o 22:00 medzi Francúzskom a Marokom. Pôjde o reprízu semifinále z predošlého šampionátu v roku 2022.

    Ako druhý príde na rad prvý z európskych šlágrov, v ktorom Španielsko vyzve rozbehnuté Belgicko. Duel sa odohrá 10. júla o 21.00 h.

    Asi najväčším šlágrom bude súboj Nórska, ktoré v sobotu, 11. júla vyzve od 23.00 h Anglicko.

    Posledným štvrťfinále je súboj úradujúcich majstrov sveta z Argentíny proti ďalšiemu európskemu zástupcovi, Švajčiarsku. Duel sa odohrá v nedeľu, 12. júla o 3.00 h.

    MS vo futbale 2026 - dvojice štvrťfinále

    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles
    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Repríza semifinále či šlágre európskych tímov. Pozrite si dvojice štvrťfinále na MS