Repríza semifinále či šlágre európskych tímov. Pozrite si dvojice štvrťfinále na MS

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou osemfinále.
Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov zostalo už len osem tímov, no chýbajú niektoré tradičné futbalové veľmoci.
Bránami osemfinále neprešli Portugalci, Brazílčania či Mexičania.
Prvý zápas štvrťfinále je na programe po dni pauzy, odohrá sa vo štvrtok, 9. júla o 22:00 medzi Francúzskom a Marokom. Pôjde o reprízu semifinále z predošlého šampionátu v roku 2022.
Ako druhý príde na rad prvý z európskych šlágrov, v ktorom Španielsko vyzve rozbehnuté Belgicko. Duel sa odohrá 10. júla o 21.00 h.
Asi najväčším šlágrom bude súboj Nórska, ktoré v sobotu, 11. júla vyzve od 23.00 h Anglicko.
Posledným štvrťfinále je súboj úradujúcich majstrov sveta z Argentíny proti ďalšiemu európskemu zástupcovi, Švajčiarsku. Duel sa odohrá v nedeľu, 12. júla o 3.00 h.
MS vo futbale 2026 - dvojice štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále