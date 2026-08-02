Favoriti pochopili, že Slovan im rýchlo uteká. Dobrý štart má aj Skalica

Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
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Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová. (Autor: TASR)
TASR|2. aug 2026 o 21:33
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Pozrite si sumár 2. kola Niké ligy.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zostali po 2. kole Niké ligy jediným stopercentným tímom súťaže.

Obhajcovia titulu zdolali na Tehelnom poli Podbrezovú 3:0, po dvoch zápasoch majú skóre 7:0 a s plným počtom šiestich bodov sú na čele tabuľky.

Na opačnom konci je nováčik z Banskej Bystrice, ktorý po prehre 0:2 v Dunajskej Strede zostáva bez bodu aj streleného gólu.

Slovan nadviazal na triumf 4:0 na pôde Dukly a aj vo svojom prvom domácom stretnutí sezóny dominoval.

Už v 7. minúte otvoril skóre Rahim Ibrahim po individuálnej akcii Daikiho Macuoku. Podbrezová cez prestávku štyrikrát striedala, ale výraznejšie sa do ofenzívy nepresadila. Víťazstvo domácich spečatil dvoma gólmi striedajúci Alen Mustafič.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová (Niké liga, 2. kolo)
Rahim Ibrahim (Slovan) oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
Daiki Matsuoka (Slovan) a Šimon Faško (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.
Strelec gólu Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
Rahim Ibrahim (Slovan) strieľa gól v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
21 fotografií
Tréner Slovana Yaya Touré v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Sprava tréner Slovana Yaya Touré a hráč Slovana Daiki Matsuoka v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Tréner Podbrezovej Štefan Markulík v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.Danylo Ignatenko (Slovan) a Matúš Rusnák (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Na snímke sprava brankár Slovana Dominik Takáč, brankár Podbrezovej Martin Trnovský a a asistent trénera Slovana Timotej Vajdík po zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke hore Adam Griger (Slovan) a dole Filip Mielke (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava Alen Mustafič (Slovan) a Ondřej Deml (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke debutant Leo Hofstädter (Slovan) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke strelec dvoch gólov Alen Mustafič (Slovan) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke Alen Mustafič (Slovan) sa raduje zo svojho druhého gólu a vpravo Filip Mielke (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke tréner Slovana Yaya Touré v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava Rahim Ibrahim (Slovan) a Ondřej Deml (Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke bývalý brankár Slovana a súčasný brankár Podbrezovej Martin Trnovský ďakuje v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke zľava debutant Leo Hofstädter (Slovan) a Ondřej Deml (Podbrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAXNa snímke uprostred Manasse Kianga (Slovan) a zľava v pozadí Jakub Luka, Ondřej Deml a Šimon Faško (všetci Pobrezová) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová v sobotu 1. augusta 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann - Slovensko - šport - futbal - Niké - liga - druhé - kolo - BAX

„Belasí“ sa tak víťazne naladili na utorkový duel 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku švédskeho majstra AIF Mjällby.

Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Dunajská Streda, ktorá zdolala Banskú Bystricu 2:0. Skóre otvoril z pokutového kopu Matej Trusa a po zmene strán pridal poistku Ammar Ramadan.

DAC je so štyrmi bodmi na druhom mieste tabuľky, zatiaľ čo Dukla prehrala aj druhý zápas po návrate medzi elitu a so skóre 0:6 je posledná.

Bez bodu zostávajú aj Michalovce, ktoré doma podľahli Žiline 0:1. O triumfe hostí rozhodol v nadstavenom čase Fabian Bzdyl.

Prvú výhru si pripísala aj Trnava. Na pôde Komárna triumfovala 2:1, pričom prvý súťažný gól na novom komárňanskom štadióne strelil Filip Trello.

Spartak zvýšil náskok po vlastnom góle Šimona Šmehyla, domácim už nestačilo ani zníženie striedajúceho Christiana Bayemiho. Komárno v nadstavenom čase vyrovnalo, gól však neplatil pre ofsajd.

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - FC Spartak Trnava (Niké liga, 2. kolo)
Luka Khorkheli (Trnava) a Adam Krčík (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.
Fanúšikovia čakajú v radoch pred zápasom 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
Hráči KFC Komárno pózujú pred zápasom 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
Fanúšikovia v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
10 fotografií
Fanúšikovia v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.Martin Mikovič (Trnava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Ján Bernát (Komárno) a Martin Mikovič (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Filip Trello (Trnava) a Dominik Žák (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Kristóf Domonkos (Komárno) a Marek Ujlaky (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Adam Krčík (Komárno) a Filip Trello (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.

Skalica zdolala Ružomberok 2:1 zásluhou dvoch gólov Philipa Obinnu Onyediku z prvého polčasu.

Hostia odpovedali zásahom Jána Hladíka, ale napriek záverečnej presilovke po vylúčení Damiána Bariša už nevyrovnali. Skalica tak má rovnako ako DAC, Žilina a Trnava štyri body.

Najviac gólov videli diváci v Košiciach, kde domáci remizovali s Trenčínom 3:3. Košičania viedli po prvom polčase 2:0, hostia však po zmene strán otočili skóre zásluhou Jakuba Paura, Lukáša Mikulaja a Eynela Soaresa.

Deľbu bodov zariadil v 90. minúte Sebastián Kóša. Oba tímy tak remizovali aj vo svojom druhom zápase sezóny.

Niké liga - 2. kolo

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)

Góly: 68. a 79. Mustafič, 7. Ibrahim

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - MFK Ružomberok 2:1 (2:1)

Góly: 13. a 23. Onyedika - 29. Hladík

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Košice - AS Trenčín 3:3 (2:0)

Góly: 15. Čerepkai, 35. Kakay, 90. Kóša - 48. Paur, 71. Mikulaj, 84. Eynel Soares (z 11 m)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)

Góly: 26. Trusa (z 11 m), 55. Ramadan

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0)

Gól: 90.+1 Bzdyl

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 87. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vlastný)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
    Rahim Ibrahim (Slovan) a tréner Slovana Yaya Touré sa tešia z gólu v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová.
    Favoriti pochopili, že Slovan im rýchlo uteká. Dobrý štart má aj Skalica
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