Bolo takmer nemožné ho zdolať. Slovan čaká senzácia z dediny s 1 500 obyvateľmi

Bol to najsenzačnejší majster v dejinách Švédska. Malý klub z dediny Hällevik, ktorá má približne 1 500 obyvateľov, ligu nielen vyhral, ale konkurenciu doslova prevalcoval.
Počas celej vlaňajšej sezóny prehral iba jediný zápas a vytvoril nový rekord v počte bodov získaných v histórii Allsvenskan.
Teraz bude Mjällby súperom Slovana v 3. predkole Ligy majstrov, pričom prvý zápas sa hrá v utorok o 18.00 vo Švédsku.
„Mjällby sa považuje za skutočného outsidera, čo znamená, že favoritom je Slovan Bratislava,“ tvrdí švédsky novinár BJÖRN SKARPSVÄRD z denníka Blekingesport.
Ako by ste opísali klub a tím Mjällby AIF? Čím je výnimočný?
Mjällby AIF je klub s mimoriadne silnou tradíciou. Má pevné zázemie v regióne Blekinge na juhovýchode Švédska a vďaka dlhodobo kvalitnej organizácii sa mu podarilo prepracovať do najvyššej súťaže, kde sa naďalej rozvíja.
Ako môže tím z dediny, ktorá je približne 250-krát menšia než trebárs Malmö, zdolať švédsku futbalovú elitu a prežiť najlepšiu sezónu v dejinách krajiny? Čo stojí za jeho úspechom?
Mjällby postavilo v roku 2025 výborný tím. Najväčším faktorom úspechu po piatom mieste z predchádzajúcej sezóny bolo angažovanie asistenta trénera z Nórska Karla Mariusa Aksuma. Ten úplne zmenil herný štýl mužstva.
V spojení s kvalitnou organizáciou a správne zvolenými posilami sa z Mjällby stal tím, ktorý bolo takmer nemožné poraziť. Klub dokonca vytvoril bodový rekord švédskej ligy, čo bol neuveriteľný úspech.
Dovtedy bolo ich najlepším výsledkom piate miesto. Bol titul Mjällby len jednorazovou výnimkou?
Zisk titulu v Allsvenskan v roku 2025 treba zatiaľ pravdepodobne vnímať ako jednorazový úspech.
Vo Švédsku sa hrá systémom jar – jeseň, takže o majstrovi sa rozhoduje ešte pred koncom kalendárneho roka. V tejto sezóne je Mjällby až na desiatom mieste. Čo sa zmenilo? Rozpredali majstrovský tím?
Mužstvo malo viacero výrazných hráčov, napríklad Nicholasa Røjkjæra a Hermana Johanssona, ktorí po úspešnej sezóne odišli. Pre malý klub je veľmi ťažké udržať si najlepších futbalistov.
Na druhej strane, Mjällby robí dlhodobo rozumné ekonomické rozhodnutia a podarilo sa mu udržať viacero hráčov, o ktorých mali záujem aj väčšie kluby.
Vo futbale prídu sezóny, keď sa darí viac alebo menej. V roku 2026 vidíme, že nové posily zatiaľ nedosahujú kvalitu hráčov, ktorí odišli. Úprimne povedané, je to trochu chaotické. Navyše Karl Marius Aksum sa stal hlavným trénerom a zatiaľ sa mu nepodarilo vytvoriť takú súdržnosť tímu ako predtým.
Mjällby nastúpi proti Slovanu v kvalifikácii Ligy majstrov. Ako sa v klube pozerajú na slovenského majstra?
Myslím si, že Mjällby má voči Slovanu Bratislava maximálny rešpekt. Slovan je uznávaný a úspešný klub s bohatými skúsenosťami z európskych pohárov. Mjällby sa v tomto dvojzápase považuje za skutočného outsidera. Zároveň však platí, že na ich domácom štadióne Strandvallen sa hrá veľmi ťažko.
Štadión má kapacitu 7500. Koľko ľudí chodí na zápasy Mjällby AIF?
Na najbližší pohárový zápas môže prísť len 3 500 divákov, pretože podľa pravidiel nie sú povolené sektory na státie. Za normálnych okolností chodí na domáce zápasy približne 5 000 až 6 000 ľudí. Keď si uvedomíme, že obec Hällevik, kde klub sídli, má len okolo 1 800 obyvateľov, je to veľmi pôsobivé. Klub má silnú fanúšikovskú základňu po celom juhu Švédska.
Má Mjällby výrazné osobnosti?
Jednoznačne najlepším hráčom Mjällby je momentálne švédsky reprezentant Elliot Stroud. Predpokladáme však, že proti Slovanu Bratislava nastúpi už len v utorok, pretože sa očakáva jeho prestup do Premier League, konkrétne do Hullu. (Podľa servera Transfermarkt má cenu 8 miliónov eur, ale do Anglicka prestúpi za si 3,5 milióna. Lebo mu koncom roka končí zmluva, pozn. red.).
Mjällby nikdy predtým nehralo v európskych pohároch. Kto je podľa vás favorit?
Mjällby sa považuje za skutočného outsidera, čo znamená, že favoritom je Slovan Bratislava.
Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur. Aký rozpočet má Mjällby?
Personálny rozpočet Mjällby na rok 2025 predstavoval 67 miliónov švédskych korún (približne 6,1 milióna eur). Celkový obrat klubu bol 122 miliónov švédskych korún (približne 11,1 milióna eur).
Najlepšie platení hráči Slovana zarábajú až 80-tisíc eur mesačne. Aká je situácia v Mjällby?
Najlepšie platení hráči Mjällby môžu zarábať približne 15-tisíc eur mesačne, zatiaľ čo najmenej platení hráči sú okolo 5-tisíc eur mesačne.