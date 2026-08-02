Komárno cítilo šancu na úspešnú premiéru na novom štadióne. Trnava však našla recept na gól

Adam Krčík (Komárno) a Filip Trello (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.
Fotogaléria (10)
Adam Krčík (Komárno) a Filip Trello (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. aug 2026 o 20:59
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Komárno odohralo svoj prvý zápas na novom štadióne.

Niké liga - 2. kolo

Komárno - Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 86. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vl.)

Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Jánošík

ŽK: Masaryk, Špiriak - Mikovič, Begala, Koštrna

Diváci: 5048

Komárno: Dlubáč - Krčík (79. Palán), Šimko, Pillár, Leoni (46. Sylvestr) - Šmehyl (79. Špiriak), Kiss (58. Bayemi), Domonkos, Masaryk (68. Ganbayar) - Bernát, Žák

Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič (67. Carrion) - Laušič, Begala - Kudlička (46. Skrbo), Chorcheli (68. Mehmeti), Trello (85. Procházka) - Wildeboer (56. Polťák)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v nedeľnom zápase 2. kola Niké ligy na pôde Komárna 2:1.

Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so štyrmi bodmi figurujú na druhom mieste tabuľky.

Domáci majú bod za remízu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Pre Komárno to bol prvý zápas na novom štadióne, domáce stretnutia v predošlých dvoch ročníkoch v najvyššej súťaži hrávalo v Zlatých Moravciach.

Prvý gól na komárňanskom štadióne strelil hosťujúci Filip Trello, keď jeho strela zvnútra šestnástky prešla za brankára Filipa Dlubáča aj s pomocou teču domáceho Šimona Šmehyla.

Fotogaléria zo zápasu KFC Komárno - FC Spartak Trnava (Niké liga, 2. kolo)
Luka Khorkheli (Trnava) a Adam Krčík (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.
Fanúšikovia čakajú v radoch pred zápasom 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
Hráči KFC Komárno pózujú pred zápasom 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
Fanúšikovia v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.
10 fotografií
Fanúšikovia v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy medzi KFC Komárno a FC Spartak Trnava.Martin Mikovič (Trnava) a Šimon Šmehyl (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Ján Bernát (Komárno) a Martin Mikovič (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Filip Trello (Trnava) a Dominik Žák (Komárno) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Kristóf Domonkos (Komárno) a Marek Ujlaky (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.Adam Krčík (Komárno) a Filip Trello (Trnava) v zápase 2. kola futbalovej Niké ligy.

Spartak ťažil z ofenzívnej epizódy, celkovo však mali viac striel na bránku domáci a veľkú „tutovku“ spálil Šmehyl.

Ten sa nakoniec stal antihrdinom svojho tímu v druhom polčase, keď poslal do vlastnej siete prihrávku od Romana Begala pred bránku, kde nikto z hostí nebol.

Domáci boli ešte predtým blízko k penalte, rozhodca Michal Očenáš ju však odvolal po preskúmaní systémom VAR.

Gólu sa nakoniec domáci dočkali v 87. minúte zásluhou striedajúceho Christiana Bayemiho, ktorému poslal prihrávku pred bránku Jakub Sylvestr. Vyrovnávajúci gól jeho tímu z nadstavenia neplatil pre ofsajd.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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