Životný úspech Kubiša. V Dánsku si prišiel po celkové pódium, vyhol sa aj hromadnému pádu

Okolo Dánska 2026
Výsledky 5. etapy (Köge - Rödovre, 126 km):
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Meno
Tím
Čas
1.
Rasmus Söjberg Pedersen
Denmark
2:30:01 h
2.
Max Walscheid
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Tom Crabbe
Team Flanders-Baloise
+ 0 s
4.
Giovanni Lonardi
Team Polti VisitMalta
+ 0 s
5.
Riley Sheehan
NSN Cycling Team
+ 0 s
6.
Jensen Plowright
Alpecin Premier Tech
+ 0 s
11.
Wout van Aert
Team Visma Lease a Bike
+ 0 s
16.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch Okolo Dánska.
Jazdec tímu Unibet Rose Rockets zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Woutom van Aertom z tímu Visma Lease a Bike. Tretí skončil Dán Henrik Pedersen s mankom 28 sekúnd.
Kubiš prišiel v nedeľňajšej záverečnej piatej etape z Köge do Rödovre v hlavnej skupine na 16. mieste.
Približne 400 metrov pred cieľom došlo k pádu v pelotóne, slovenský reprezentant sa mu však vyhol a bezpečne si udržal druhú priečku celkového poradia.
Na 126 km dlhej trati triumfoval v hromadnom špurte domáci Rasmus Söjberg Pedersen. Jazdec dánskeho reprezentačného tímu zdolal na páske Nemca Maxa Walscheida a Belgičana Toma Crabbeho.
Van Aert finišoval jedenásty a potvrdil svoj celkový triumf. Belgičan vyhral prvé tri etapy podujatia, Kubiš obsadil v prvej a tretej etape druhé miesto.
Celkové poradie po 5. etape
1.
Wout van Aert
Visma-Lease a Bike
19:22:23 h
2.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 21 s
3.
Henrik Pedersen
Uno-X Mobility
+ 28 s
4.
Christophe Laporte
Visma-Lease a Bike
+ 29 s
5.
Pier-André Côté
NSN Cycling Team
+ 45 s
6.
Tomáš Kopecký
Unibet Rose Rockets
+ 1:03 min