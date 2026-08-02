    Životný úspech Kubiša. V Dánsku si prišiel po celkové pódium, vyhol sa aj hromadnému pádu

    Lukáš Kubiš v drese majstra Slovenska v cyklistike.
    Lukáš Kubiš v drese majstra Slovenska v cyklistike. (Autor: REUTERS)
    TASR|2. aug 2026 o 15:43
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    Na 126 km dlhej trati triumfoval v hromadnom špurte domáci Rasmus Söjberg Pedersen.

    Okolo Dánska 2026

    Výsledky 5. etapy (Köge - Rödovre, 126 km):

    #


    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DNK

    Rasmus Söjberg Pedersen

    Denmark

    2:30:01 h

    2.

    DEU

    Max Walscheid

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    BEL

    Tom Crabbe

    Team Flanders-Baloise

    + 0 s

    4.

    ITA

    Giovanni Lonardi

    Team Polti VisitMalta

    + 0 s

    5.

    USA

    Riley Sheehan

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    6.

    AUS

    Jensen Plowright

    Alpecin Premier Tech

    + 0 s

    11.

    BEL

    Wout van Aert

    Team Visma Lease a Bike

    + 0 s

    16.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil konečné druhé miesto na etapových pretekoch Okolo Dánska.

    Jazdec tímu Unibet Rose Rockets zaostal v celkovom poradí o 21 sekúnd za Belgičanom Woutom van Aertom z tímu Visma Lease a Bike. Tretí skončil Dán Henrik Pedersen s mankom 28 sekúnd.

    Kubiš prišiel v nedeľňajšej záverečnej piatej etape z Köge do Rödovre v hlavnej skupine na 16. mieste.

    Približne 400 metrov pred cieľom došlo k pádu v pelotóne, slovenský reprezentant sa mu však vyhol a bezpečne si udržal druhú priečku celkového poradia.

    Na 126 km dlhej trati triumfoval v hromadnom špurte domáci Rasmus Söjberg Pedersen. Jazdec dánskeho reprezentačného tímu zdolal na páske Nemca Maxa Walscheida a Belgičana Toma Crabbeho.

    Van Aert finišoval jedenásty a potvrdil svoj celkový triumf. Belgičan vyhral prvé tri etapy podujatia, Kubiš obsadil v prvej a tretej etape druhé miesto.

    Celkové poradie po 5. etape

    1.

    BEL

    Wout van Aert

    Visma-Lease a Bike

    19:22:23 h

    2.

    SVK

    Lukáš Kubiš 

    Unibet Rose Rockets

    + 21 s

    3.

    DNK

    Henrik Pedersen

    Uno-X Mobility

    + 28 s

    4.

    FRA

    Christophe Laporte

    Visma-Lease a Bike

    + 29 s

    5.

    CAN

    Pier-André Côté

    NSN Cycling Team

    + 45 s

    6.

    CZE

    Tomáš Kopecký

    Unibet Rose Rockets

    + 1:03 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lukáš Kubiš v drese majstra Slovenska v cyklistike.
    Lukáš Kubiš v drese majstra Slovenska v cyklistike.
    Životný úspech Kubiša. V Dánsku si prišiel po celkové pódium, vyhol sa aj hromadnému pádu
    dnes 15:432
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