Hetrikom vyradil z pohára bývalý klub. Vybehli mi aj slzy, priznala legenda piatoligistu

Prvé kolo Slovnaft Cupu bolo hneď aj konečnou zastávkou pre osem tímov z tretej ligy, ktoré podľahli súperom z nižšej súťaže.
Jedným z nich bola aj Rimavská Sobota, ktorú zdolal piatoligista z Látok 3:1. Všetky tri góly domácich dal Mário Kurák, ktorý v minulosti hral aj za Rimavskú Sobotu.
Domáci otočili stav
V pohári sa tieto dva tímy stretli už pred tromi rokmi. Nepríjemné Látky aj vtedy potrápili favorita, stav bol dlho vyrovnaný, no nakoniec Soboťania vyhrali 4:1.
Tentoraz síce viedli gólom Tomáša Bartošíka už po približne štvrťhodine hry, no ďalšie šance v prvom polčase nepremenili.
Látky vyrovnali gólom do šatne, keď sa po rohovom kope presadil Mário Kurák. 42-ročný bývalý ligový hráč má v Látkach status legendy a úplne právom.
Ukázal to aj v úvode druhého polčasu, keď z priameho kopu pridal nechytateľnou strelou druhý gól.
Svoj hetrik dovŕšil dvadsať minút pred koncom, keď po zaváhaní obrany hostí číhal na správnom mieste a skóroval hlavou.
Rimavskosoboťania mali v druhom polčase iba jednu strelu do priestoru brány, aj to už v pridanom čase.
Látky zase dokázali, že na svojom ihrisku sú mimoriadne nebezpečné: pred rokom v pohári vyradili Lučenec a odohrali veľmi vyrovnanú partiu aj s Fiľakovom.
V ďalšom kole nastúpia Látky na pôde šiestoligových Čeboviec.
Rimavskú Sobotu čaká budúci týždeň v prvom kole III. ligy Stred derby v Lučenci.
V majstráku to má vyzerať inak
Tréner Jozef Pisár je presvedčený, že ten zápas bude vyzerať inak. „Zvolil som túto zostavu, lebo niektorí mali oddychovať a ďalší mali hrať. V strede obrany nastúpila nezvyčajná dvojica, Peter Petrán s Ivanom Šteinigerom. V majstráku určite takto nebudeme hrať,“ zdôraznil Pisár.
Z vypadnutia nechce robiť veľkú vedu, dôležitý bude podľa neho výkon v ligovej súťaži.
„Naša hra niekedy vyzerala naoko pekne, ťukes, ťukes, ťukes, ale finálna prihrávka neprišla. Nepodržali sme lopty, neboli tam nábehy,“ poznamenal Pisár.
Za Rimavskú Sobotu nastúpili aj nové posily. V bránke sa predstavil Patrik Gábriš, ktorý predtým chytal za Podkonice.
Na ľavom kraji obrany dostal príležitosť bývalý hráč Lučenca Michal Dedok.
Na poste defenzívneho záložníka nastúpil nový Brazílčan Victor Hugo Costa Dos Reis, na ľavom krídle sa predstavil jeho krajan Hurick Vinicius Balieiro Oliveira.
Nový stopér s talianskym pasom Mouhamed Fallilou Mboup išiel na ihrisko až v druhom polčase a ďalší skúsený stredný obranca, Stanislav Morháč, ktorý sa vrátil do rodného mesta po angažmánoch v nižších rakúskych súťažiach, presedel celý zápas na lavičke, aby bol na derby s Lučencom fit.
„Naša najlepšia stopérska dvojica je momentálne Fallilou s Morháčom. V prípravných zápasoch hrali spolu dobre,“ podčiarkol Pisár.
Do zostavy sa majú postupne vrátiť aj ďalší zranení hráči Milan Sučák, Hugo Ciprus a Lukáš Lupták.
Tréner ďakoval hráčom
Mário Kurák za posledný polrok nastupoval za Látky väčšinou len z lavičky v závere zápasov.
Na jar bol totiž hrajúcim trénerom mužstva a uprednostňoval mladých hráčov, ktorým chýbali skúsenosti a minutáž.
V lete prišiel na lavičku Látok Marcel Majkút z Ružinej, Kurák sa vrátil do základnej zostavy a hneď predviedol skvelý výkon.
Hoci bol najstarším hráčom svojho mužstva, postaral sa o všetky tri góly a bol ozajstným lídrom na trávniku.
„Majo je legenda. Je to obrovský vodca v kabíne aj na ihrisku, správny líder. Ja ako tréner som vďačný, že ho môžem mať v tíme. Zostava sa vopred neprezrádza, ale na 95 % je isté, že naďalej bude v základnej zostave,“ smial sa po stretnutí tréner Majkút.
Skalp treťoligistu je preňho veľmi cenný.
„Rimavská Sobota má kvalitný káder aj zázemie. V prvom polčase boli hostia lepší na lopte, chceli vojsť za našu obranu, aj dali gól.
Našťastie sa nám podarilo vyrovnať a v druhom polčase chalani dali do toho všetko. Dali do toho srdce. Nádherný výkon, ďakujem chalanom,“ rozplýval sa tréner Majkút.
Pred sezónou ho oslovil hrajúci starosta Mário Kubiš. „Zvážil som všetky plusy a mínusy a rozhodol som sa pre Látky. Sú známe, pôsobia v kvalitnej piatej lige. Mňa ako trénera to strašne lákalo. Je to nová výzva,“ opisoval okolnosti svojho príchodu nový kouč Látok.
Mal aj ďalšie ponuky, ale neľutuje, že uprednostnil Látky. „Prijali nás tu aj s bratom Marekom veľmi srdečne,“ zdôraznil.
Kanonier neskrýval dojatie
Zápas s Rimavskou Sobotou mal pre Kuráka špeciálnu príchuť. Pred trinástimi rokmi strávil na Gemeri pol roka vo vtedy druholigovom tíme.
Odtiaľ sa dostal do Salgótarjánu, do Liptovského Mikuláša a neskôr do ligovej Skalice.
„Keď som bol v Rimavskej Sobote, Jožka Pisára som mal ako manažéra. Poznám všetkých ľudí z klubu, mám na to obdobie dobré spomienky,“ podčiarkol skvelý útočník.
Piatoligista úvod zápasu nezachytil. „Do tridsiatej minúty sme mohli prehrávať 0:3. Boli sme veľmi zatiahnutí, hrali sme ustráchane, mali sme rešpekt pred súperom,“ priznal Kurák.
Potom však prišli jeho chvíle. „V 42 rokoch dať tri góly proti treťoligovej Rimavskej Sobote, to je nádhera. Po zápase mi vybehli aj slzy. Spravili sme maximum pre týchto fantastických ľudí,“ neskrýval dojatie Kurák.
Hoci na jar mal veľmi malú minutáž, vraj bol fyzicky výborne pripravený. „Dvakrát denne kočíkujem malého.
V týchto kopcoch ho tlačiť a dvíhať na ruky, to nie je len tak, takže som na tom kondične veľmi dobre,“ vravel so smiechom Kurák. Ako profesionálny hasič sa veľa hýbe aj v rámci zamestnania.
Po svojom prvom góle rozradostený bežal smerom k tribúne. „Bývalý tréner Majo Tazberík, ktorý je tu správca štadióna, mi pred zápasom povedal, aby som za ním bežal, ak dám gól.
Tak som ho hľadal a bežal za ním. Nikdy som nebežal pod tribúnu, ale on si to vychutnal,“ vysvetľoval Kurák.
„Čerešničkou na torte bol pre mňa priamy kop na 2:1. Taký gól už možno v živote nepadne,“ skonštatoval.
Po zápase zavládla na Látkach sviatočná atmosféra. Hráči aj fanúšikovia si pochutili na srnčom guláši a tešili sa z postupu.
„Sme tu domáci chalani, už tri roky sme pokope. Hráme tvrdo a bojovne. Keby sme sa prechádzali po ihrisku v šľapkách a ponožkách, tak by nás ľudia neuznávali,“ uzavrel Mário Kurák.