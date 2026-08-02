    Končia ďalší dvaja treťoligisti. Jedného vyradil tím zo šiestej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)

    Radosť hráčov Vavrečky po víťaznom zápase s Dolným Kubínom.
    Radosť hráčov Vavrečky po víťaznom zápase s Dolným Kubínom. (Autor: Facebook / TJ Slovan Magura Vavrečka)
    Titanilla Bőd|2. aug 2026 o 21:24
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    V nedeľu sa hralo 10 zápasov 1. kola.

    Prvé kolo Slovnaft Cupu pokračovalo aj v nedeľu. Po ňom v súťaži skončili ďalšie dve mužstvá z tretej ligy.

    Rimavská Sobota prehrala na pôde piatoligistu v Látkach 3:1, všetky tri góly domácich dal Mário Kurák. Ikona Látok v minulosti hrala aj za Rimavskú Sobotu.

    Dolný Kubín zase podľahol súperovi zo šiestej ligy Vavrečke. Domáci zvíťazili 2:0.

    Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – nedeľa 2. august

    Revúca - Lučenec 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Borša – Čičarovce 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Spišský Štvrtok – Poprad 1:1, na pok. kopy 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dvorníky-Včeláre – Medzev 1:10

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vavrečka – Dolný Kubín 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Látky – Rimavská Sobota 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Fintice – Záhradné 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nevidzany – Žitavany 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Výčapy-Opatovce – Kmeťovo 2:2, na pok. kopy 6:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Svätý Jur – Kaplna 3:3, na pok. kopy 4:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

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