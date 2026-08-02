Končia ďalší dvaja treťoligisti. Jedného vyradil tím zo šiestej ligy (Slovnaft Cup, výsledky)

Prvé kolo Slovnaft Cupu pokračovalo aj v nedeľu. Po ňom v súťaži skončili ďalšie dve mužstvá z tretej ligy.
Rimavská Sobota prehrala na pôde piatoligistu v Látkach 3:1, všetky tri góly domácich dal Mário Kurák. Ikona Látok v minulosti hrala aj za Rimavskú Sobotu.
Dolný Kubín zase podľahol súperovi zo šiestej ligy Vavrečke. Domáci zvíťazili 2:0.
Slovnaft Cup, 1. kolo, výsledky – nedeľa 2. august
Revúca - Lučenec 1:2
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Borša – Čičarovce 0:3
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Spišský Štvrtok – Poprad 1:1, na pok. kopy 2:4
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Dvorníky-Včeláre – Medzev 1:10
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Vavrečka – Dolný Kubín 2:0
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Látky – Rimavská Sobota 3:1
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Fintice – Záhradné 0:1
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Nevidzany – Žitavany 0:3
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Výčapy-Opatovce – Kmeťovo 2:2, na pok. kopy 6:5
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Svätý Jur – Kaplna 3:3, na pok. kopy 4:1
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