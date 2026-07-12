Angličania potvrdili rolu favoritov. Severanov s Haalandom vyradil hrdina Bellingham

MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Nórsko - Anglicko 1:2 pp (1:1, 1:1)
Góly: 36. Schjelderup - 45.+2 a 93. Bellingham.
Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: Ajer
Diváci: 64.478
Nórsko: Nyland - Ryerson (60. Aursnes), Ajer, Heggem (91. Östigard), Wolfe (90. Pedersen) - Ödegaard, Berge, Berg - Sörloth (68. Bobb), Haaland (106. Larsen), Schjelderup (68. Nusa)
Anglicko: Pickford - Konsa (89. Rogers), Guehi, Stones, O'Reilly (86. Spence) - Anderson, Rice (46. Eze) - Madueke (46. Saka), Bellingham (111. Burn), Gordon (71. James) - Kane
Anglickí futbalisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
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Vo štvrťfinálovom stretnutí v Miami zvíťazili nad hráčmi Nórska 2:1 po predĺžení, hrdinom „Albionu“ sa stal dvojgólový Jude Bellingham.
Nóri viedli od 36. minúty zásluhou Andreasa Schjelderupa z Benficy Lisabon. Bellingham vyrovnal ešte pred zmenou strán a hoci boli „vikingovia“ v druhom polčase lepší, gól nedali a duel vyústil do predĺženia.
Na jeho začiatku rozhodol stredopoliar Realu Madrid svojím druhým presným zásahom v zápase.
VIDEO: Druhý a víťazný gól Bellinghama
Angličania si ďalej zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Argentína - Švajčiarsko, ktorých súboj bol na programe od 3.00 SELČ. Semifinále sa uskutoční v stredu 15. júla o 21.00 SELČ v Atlante.
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Priebeh zápasu Nórsko - Anglicko
I. polčas:
V úvode zápasu kontrolovali loptu Angličania, ale oba tímy sa skôr oťukávali a k ničomu dôležitému svojho súpera nepustili.
V 19. minúte poslal zaujímavý center do pokutového územia Anderson, Bellingham ale nemal dostatok priestoru a jeho hlavičku tečoval vedľa brány Madueke.
Krátko nato v dobrej pozícii nevyšiel O'Reillymu prvý dotyk s loptou. Po hydratačnej prestávke mal „Albion“ priamy kop za hranicou šestnástky, Kane však namieril nad brvno. Prvý pokus medzi tri žrde prišiel v 35. minúte, keď hlavičku Haalanda vychytal Nyland.
O necelú minútu neskôr Berg zobral loptu Kaneovi, na ľavej strane si ju prebral Schjelderup a Pickforda prekvapil strelou ku vzdialenejšej tyči – 1:0.
VIDEO: Gól Nórska na 1:0
Chvíľu sa zdalo, že akcii predchádzal faul na Kanea, ale gól platil. „Vikingovia“ si vedenie dlho neužili, v nadstavenom čase totiž Gordon našiel na hranici pokutového územia Bellinghama, ten zvládol súboj s Heggem a zakončil kúsok nad Nylandovu nohu.
VIDEO: Gól Anglicka na 1:1
Sieť ešte rozvlnil Kane, avšak z ofsajdu, a do šatní sa šlo za vyrovnaného stavu 1:1.
II. polčas:
Angličania vstúpili do druhého polčasu s dvomi zmenami, nezdravého Ricea vystriedal Eze a namiesto Maduekeho šiel na trávnik Saka. Nóri boli aktívnejší a v 55. minúte šli nakrátko znovu do vedenia, keď po rohovom kope skóroval Heggem.
Ešte pred jeho zahratím však Haaland fauloval Andersona, takže po prezretí videa rozhodca zásah neuznal a nariadil opakovanie rohu. Nič vážnejšie sa neudialo až do 76. minúty, keď po ďalšom rohovom kope Nórska hlavičkou opečiatkoval brvno Wolfe. Severania boli v druhej polovici lepší, ale gólovo to nepotvrdili.
V 87. minúte naopak vypracoval šancu pre Angličanov Saka a prázdnu bránu by mal pred sebou Eze, no zasiahol Aursnes. Na začiatku nadstaveného času Spence nepotrestal Nylandovu chybu v rozohrávke a duel vyústil do predĺženia.
Predĺženie:
Angličania v ňom pôsobili prebratejšie a nórskeho gólmana krátko po výkope preveril Kane. Spoza šestnástky potom vyslal strelu Rogers, Nyland loptu vyrazil pred seba, pozorne si k nej dobehol Bellingham a „Tri levy“ poslal v 93. minúte do vedenia 2:1.
Krátko nato spadol v pokutovom území Spence po kontakte s Bobbom a hlavný arbiter najskôr odpískal penaltu, no situáciu si prezrel na videu a svoje rozhodnutie zmenil.
Nórsky tréner Solbakken stiahol v druhej polovici Haalanda a na ihrisko poslal Larsena. Nyland podržal nádeje „vikingov“ dvoma zákrokmi v rade, ale odpoveď na druhý zásah Bellinghama už jeho spoluhráči nenašli.
Hlasy po zápase
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Dnes sme si to sami veľmi, veľmi skomplikovali. Výsledok je fantastický. Postup medzi najlepšiu štvorku je úžasný, ale s výkonom nie som spokojný. Nasadenie tam bolo, no spôsobom, akým sme hrali, sme si to veľmi sťažili. Hrali sme nedbalo, príliš opatrne, neboli sme dostatočne rýchli. Nebolo to dosť dobré. Dnes sme mali šťastie. Musíme sa zlepšiť.“
Jude Bellingham, anglický stredopoliar a strelec oboch gólov Anglicka: „Rozhodli charakter a vytrvalosť. Aj keď nám nie všetko vychádzalo, dali sme do toho všetko. Som na tento tím nesmierne hrdý. Bolo to víťazstvo pre všetkých. Vyhrala celá krajina – všetci, ktorí stoja za nami, aj celý realizačný tím.“
Stale Solbakken, tréner Nórska: „Je mi ľúto hráčov. Toto je vrcholový šport v tej najkrutejšej alebo najkrajšej podobe – podľa toho, na ktorej strane stojíte. Proti Brazílii sme boli na tej správnej strane, dnes nie. Vyšlo to proti nám, ale tak to je. Toto je najvyššia úroveň, akú môžete dosiahnuť, a po ťažkých dvadsiatich minútach sme predviedli hrdinský výkon vo všetkých možných smeroch. Neviem hráčov dostatočne vychváliť.“
Martin Ödegaard, kapitán Nórska: „Sme tu prvýkrát po dlhom čase a dali sme o sebe vedieť. Celý svet o nás hovorí. Štvrťfinále na majstrovstvách sveta je veľká vec, mali by sme byť hrdí.“